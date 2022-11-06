Пермские ученые нашли способ спасти от поломок космическую технику

Метод пермских ученых позволяет повысить надежность электронных микросхем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) придумали способ повысить надежность электронных микросхем. Решение специалистов вуза позволяет снизить энергопотребление микрочипов, обеспечивая при этом высокий уровень их отказоустойчивости. Предложенный метод может пригодиться в медицинской, авиационной и космической отраслях.

«При этом используется так называемое расчетверение: каждый транзистор заменяется на особенным образом соединенные между собой четыре транзистора. Такой подход позволяет обеспечить надежную работу системы в случае проблем с одним из транзисторов в каждой „четверке“, а такие случаи бывают, например, при воздействии на аппаратуру тяжелой заряженной частицы, пронзающей космический аппарат», — сообщили в пресс-службе ПНИПУ.

Ученые изучили различные варианты размещения резервных транзисторных схем в микрочипах и с помощью компьютерного моделирования оценили характеристики их работы. Полученные данные используются для выявления наиболее эффективной структуры элементов, позволяющей снизить энергопотребление микрочипа. Благодаря такому методу российские конструкторы смогут создавать более надежные микросхемы для использования их в различных отраслях промышленности.

Ранее URA.RU рассказывало, что ученые Пермского Политеха нашли способ повысить прочность деталей, созданных 3D-принтером. Новый метод специалистов вуза предполагает создание легких и прочных металлоконструкций сложной формы при экономии материала.

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