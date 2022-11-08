В пермском городе детские сады переходят на новый режим работы

В Чусовом до конца ноября детские сады будут работать до последнего ребенка

09 ноября 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Город встал в пробках из-за ремонта моста Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Чусовой Пермского края детские сады будут работать «до последнего ребенка». Но только до конца ноября. Такая ситуация сложилась из-за больших пробок, которые возникли в результате ремонта моста «Ермак». Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».



«Подрядчик приступил к ремонту деформационного шва на мосту. Открывать вторую полосу в период час-пик невозможно, так как шов уже вскрыт. Конечно, дорога теперь занимает больше времени, опоздания на работу, в детские сады и тд, но другого варианта нет, шов требует ремонта. Детские сады проинформированы, они будут работать до последнего ребенка», — написал Белов.



Ремонт деформационного шва на мосту «Ермак» через реку Чусовая начался 7 ноября. На данном участке дороги организовали реверсное движение. В час пик движение на мосту будет контролировать регулировщик.



Ранее URA.RU рассказывало, что пермские автомобилисты жалуются на многочасовые пробки на Чусовском мосту. Водители искали пути объезда.

В городе Чусовой Пермского края детские сады будут работать «до последнего ребенка». Но только до конца ноября. Такая ситуация сложилась из-за больших пробок, которые возникли в результате ремонта моста «Ермак». Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белов на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Подрядчик приступил к ремонту деформационного шва на мосту. Открывать вторую полосу в период час-пик невозможно, так как шов уже вскрыт. Конечно, дорога теперь занимает больше времени, опоздания на работу, в детские сады и тд, но другого варианта нет, шов требует ремонта. Детские сады проинформированы, они будут работать до последнего ребенка», — написал Белов. Ремонт деформационного шва на мосту «Ермак» через реку Чусовая начался 7 ноября. На данном участке дороги организовали реверсное движение. В час пик движение на мосту будет контролировать регулировщик. Ранее URA.RU рассказывало, что пермские автомобилисты жалуются на многочасовые пробки на Чусовском мосту. Водители искали пути объезда.