Больница челябинского района осталась без врачей-специалистов

В Кусе обсудили нехватку медицинских кадров Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Кусинского района (Челябинская область) пожаловались на нехватку специалистов-медиков. Как кусинцы сообщили депутату заксобрания региона Татьяне Кузнецовой, офтальмологом работает человек без медобразования.

«Жалобу жители высказали в ходе встречи с избирателями. В малых городах проблема ощущается остро. Хорошо, если обеспеченность кадрами достигает 50%», — рассказала URA.RU депутат заксобрания Татьяна Кузнецова.

Как сообщила кусинская газета «Жизнь района», на участках прием ведут фельдшеры, а не врачи-терапевты, нет «узких» специалистов. Одним из вариантов решить проблему является, по словам депутата, прием на работу приезжающих специалистов. В городской больнице Златоуста трудоустроили двух мигрантов из Средней Азии. Квалификацию работники подтвердили медицинскими сертификатами.

Среди других мер — выплата подъемных средств молодым специалистам. Как URA.RU сообщили в пресс-службе администрации района, в Кусинском районе эта выплата не предусмотрена, но власти приехавшим после учебы предоставляют жилье. Также обучающимся по целевому набору платят стипендию. Однако желающих вернуться в район мало: в 2022 году в Кусу приехали терапевт и эндокринолог. Такая ситуация соответствует общему тренду. Помощник депутата Евгений Мешавкин уточнил URA.RU, что в 2023 году власти района планируют заменить выдачу жилья единовременными денежными выплатами. Ожидают, что пять специалистов в район в итоге приедут.

В настоящий момент, по словам Кузнецовой, квалифицированные медики оказывают помощь в специализированных центрах, а не в поселковых больницах. Депутат также обратила внимание на медкадры, которые регион готовит за бюджетный счет. Первый выпуск таких специалистов состоится в 2023 году. Молодых медиков распределят, в том числе, в лечебно-профилактические учреждения территорий, где проблема нехватки врачей ощущается острее всего. Комментарий пресс-служба минздрава региона на момент публикации URA.RU не предоставила, пообещав это сделать позже.