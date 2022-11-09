Еще одна категория россиян может получить отсрочку от воинской службы

В России предлагают освободить от призыва в армию индивидуальных предпринимателей и фермеров

09 ноября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Фермерам предложили предоставить отсрочку от призыва в армию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главы фермерских хозяйств могут получить отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщается в тексте проекта федерального закона, опубликованного на сайте электронной базы законопроектов Госдумы. «Предлагается предоставить право отсрочки от призыва на военную службу гражданам, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью или зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и имеющим среднесписочную численность работников не менее пяти на дату призыва на военную службу и за год, предшествующий году призыва на военную службу», — говорится в тексте пояснительной записки. Данная мера направлена для поддержки людей, которые занимаются бизнесом. Предоставление такой отсрочки будет способствовать привлечению к предпринимательской деятельности молодых людей. А также повысит эффективность реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» Ранее депутат Госдумы Николай Валуев призвал изменить подготовку военных для армии России. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил за увеличение срока службы в срочной армии до двух лет, передает RT.

Главы фермерских хозяйств могут получить отсрочку от призыва в армию. Об этом сообщается в тексте проекта федерального закона, опубликованного на сайте электронной базы законопроектов Госдумы. «Предлагается предоставить право отсрочки от призыва на военную службу гражданам, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств, единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью или зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и имеющим среднесписочную численность работников не менее пяти на дату призыва на военную службу и за год, предшествующий году призыва на военную службу», — говорится в тексте пояснительной записки. Данная мера направлена для поддержки людей, которые занимаются бизнесом. Предоставление такой отсрочки будет способствовать привлечению к предпринимательской деятельности молодых людей. А также повысит эффективность реализации федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» Ранее депутат Госдумы Николай Валуев призвал изменить подготовку военных для армии России. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет выступил за увеличение срока службы в срочной армии до двух лет, передает RT.