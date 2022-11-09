Подрядчик, сорвавший стройки в ХМАО, пытался оправдать свой провал мобилизацией

Из-за мобилизации работника подрядчик просил продлить срок контракта, чтобы доделать спортплощадку в Нижневартовске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Подрядчик из Омска, сорвавший сроки строительства ряда объектов в ХМАО, рассчитывал продлить срок контракта по благоустройству спортивной площадки на территории гимназии №1 в Нижневартовске, сославшись на мобилизацию сотрудников. Информация об этом появилась на портале Госзакупок.

«Подрядчик направил письмо в адрес заказчика с указанием причины нарушения срока выполнения работ по контракту, которой является мобилизация рабочих предприятия ООО «Консалтинговая группа «Сила права», и просьбой о составлении дополнительного соглашения к контракту в части продления срока выполнения работ на 14 календарных дней. <…> Подтверждающие документы о мобилизации предоставлены не были», — указано в решении об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Журналисту URA.RU удалось связаться с руководством компании-подрядчика. По словам директора «Силы права» Виталия Литвина, он направлял документы о мобилизации сотрудников компании, но ему все равно отказали продлить сроки. «Всего у нас мобилизовали троих работников, один из них был занят на объекте в Нижневартовске», — добавил Литвин. В гимназии № 1 (образовательная организация выступает заказчиком работ по благоустройству стадиона — прим. URA.RU) уточнили, что ими был получен только список сотрудников, поэтому в продлении срока «Силе права» было отказано.

В пресс-службе мэрии Нижневартовска добавили, что после вступления в силу решения об отказе власти будут добиваться внесения подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков. Осенью он также сорвал сроки ремонта одной из центральных улиц города. Контракт был расторгнут, а доделывали работы местные дорожники. Кроме того, согласно данным с сайта Госзакупок, подрядчик затянул ремонт федеральной трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Сургутском районе на полтора месяца. Его оштрафовали на 15,5 тысяч рублей, но работы были приняты.

Ранее URA.RU писало о санкциях, грозящих компании «Сила права» за проведение работ по асфальтированию в ливень. Мэрия обязала подрядчика провести лабораторные исследования образцов асфальта за свой счет.

Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.