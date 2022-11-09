Пермяки запускают одно из самых опасных заболеваний

У половины пермяков с раком толстой кишки заболевание в запущенной форме

Ранняя диагностика может спасти жизнь Фото: Илья Московец © URA.RU

Пермские медики отмечают у многих пациентов запущенность рака кишечника. При этом в регионе есть все для ранней диагностики заболевания, что может спасти жизнь человека, говорят в министерстве здравоохранения края.

«Запущенность рака ободочной кишки составила 25%, а рака толстой кишки 47%. В настоящее время в регионе выстроена и успешно функционирует многоуровневая система оказания онкологической помощи», — пишет минздрав в Telegram.

По данным ведомства, в Прикамье созданы восемь центров амбулаторной онкологической помощи, где с помощью современного оборудования можно пройти полную диагностику, а также получить консультации специалистов. По словам, заместителя главного врача Пермского краевого онкологического диспансера Антона Жигулева, ранняя диагностика напрямую влияет на успешность лечения. «При своевременном выявлении пятилетняя выживаемость пациентов с 1-2 стадией очень высока и превышает 75%», — говорит он.