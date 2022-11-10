В Перми завод оборонно-промышленного комплекса готов платить рабочим 100 тысяч

Завод входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми предприятие оборонно-промышленного комплекса АО «Сорбент» набирает на свое производство новых сотрудников. Им обещают платить заработную плату от 50 до 100 тысяч рублей, сообщается в объявлениях с описанием вакансий на сервисе Headhunter.

«АО „Сорбент“ находится в перечне предприятий оборонно-промышленного комплекса. Основная наша ценность — сотрудники. Готовность и способность персонала плодотворно работать, развиваться, учиться чему-то новому — залог долгосрочного успеха. Стань частью команды профессионалов», — говорится в объявлениях.

Завод готов принять на работу электромонтера, инженера-энергетика, токаря, слесаря-инструментальщика по обслуживанию форм. Также предприятию требуется журналист-копирайтер для написания пресс-релизов и статей в корпоративную газету. Указанный в объявлениях на Headhunter уровень зарплат — до 100 тысяч рублей. Окончательные условия с каждым кандидатом обсуждаются при личном собеседовании.

По данным сайта предприятия, АО «Сорбент» является крупнейшим разработчиком и производителем средств индивидуальной защиты органов дыхания, активированных углей, систем подготовки и очистки воды. Завод входит в состав холдинга «Зелинский групп», объединяющего четыре российских компании. Как сообщает сервис СБИС, в 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 322,8 млн рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что расширяет штат и предлагает высокие зарплаты новым сотрудникам «Пермский завод металлообрабатывающих центров». Предприятию требуются десятки рабочих на производство токарных и фрезерных станков.