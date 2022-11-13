Снегопад мог стать одной из причин аварии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром 14 ноября на участке автодороги Западный обход Челябинска в ДТП погибло три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, один из водителей выехал «в лоб» другому.

«Женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Lancer, по управлением мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир с автомобиля Hyundai скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В условиях затянувшегося снегопада инспекторы вновь обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении. При возможности водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния.

Выпавший снег мог стать причиной ДТП, произошедшего в Челябинске ночью 14 ноября. Отечественная легковушка наскочила на бордюр и влетела в железобетонный столб. Водитель и две молодые пассажирки были доставлены в больницу.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Челябинской области