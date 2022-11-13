13 ноября 2022
12 ноября 2022

На трассе под Челябинском в ДТП погибло три человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, зимняя дорога, пермский край, трасса зимой, снежная трасса, заснеженная дорога
Снегопад мог стать одной из причин аварии Фото:

Утром 14 ноября на участке автодороги Западный обход Челябинска в ДТП погибло три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, один из водителей выехал «в лоб» другому.

«Женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Lancer, по управлением мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир с автомобиля Hyundai скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В условиях затянувшегося снегопада инспекторы вновь обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении. При возможности водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния.

Выпавший снег мог стать причиной ДТП, произошедшего в Челябинске ночью 14 ноября. Отечественная легковушка наскочила на бордюр и влетела в железобетонный столб. Водитель и две молодые пассажирки были доставлены в больницу.

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Фото:

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Утром 14 ноября на участке автодороги Западный обход Челябинска в ДТП погибло три человека. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, один из водителей выехал «в лоб» другому. «Женщина, управляя автомобилем Hyundai Solaris, в условиях снегопада, при неустановленных обстоятельствах выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение со встречным автомобилем Mitsubishi Lancer, по управлением мужчины. В результате ДТП оба водителя и пассажир с автомобиля Hyundai скончались на месте происшествия», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В условиях затянувшегося снегопада инспекторы вновь обратились к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию при движении. При возможности водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. Выпавший снег мог стать причиной ДТП, произошедшего в Челябинске ночью 14 ноября. Отечественная легковушка наскочила на бордюр и влетела в железобетонный столб. Водитель и две молодые пассажирки были доставлены в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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