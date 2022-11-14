Жители ХМАО начали скупать квартиры в новостройках

15 ноября 2022 в 21:55 Размер текста - 17 +

В ХМАО растет спрос на квартиры в новостройках Фото: Сергей Русанов © URA.RU В ХМАО резко вырос спрос на квартиры в новостройках. В агентстве «Этажи» сообщили URA.RU, что с начала ноября риэлторы отмечают повышенный интерес к покупке недвижимости на первичном рынке. «С начала ноября мы отмечаем растущий интерес жителей ХМАО к покупке квартир. Например, в Сургуте спрос на новостройки вырос в 1,6 раза относительно сентября и октября этого года, в Ханты-Мансийске он вышел на уровень октября прошлого года», — прокомментировал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По данным «Этажей», в сентябре и октябре 2022 года жители ХМАО почти в два раза реже интересовались покупкой квартир на первичном рынке, чем осенью 2021 года, но при этом спрос на вторичное жилье вырос на 19 процентов. С весны 2021 года количество выставленных на продажу готовых квартир росло каждый месяц, а вместе с ним и конкуренция за покупателей. В итоге, собственники стали активнее делать дисконт, что существенно подогрело спрос на вторичном рынке. «Кроме того, в периоды неопределенности россияне предпочитают инвестировать в уже готовое жилье. Сейчас эмоциональный фон на рынке недвижимости стабилизировался и спрос на новостройки начал резко восстанавливаться», — добавил эксперт. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО начали активно скупать жилье в Санкт-Петербурге. Инвесторы покупают квартиры по траншевой ипотеке и сразу же выставляют его на продажу.

В ХМАО резко вырос спрос на квартиры в новостройках. В агентстве «Этажи» сообщили URA.RU, что с начала ноября риэлторы отмечают повышенный интерес к покупке недвижимости на первичном рынке. «С начала ноября мы отмечаем растущий интерес жителей ХМАО к покупке квартир. Например, в Сургуте спрос на новостройки вырос в 1,6 раза относительно сентября и октября этого года, в Ханты-Мансийске он вышел на уровень октября прошлого года», — прокомментировал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов. По данным «Этажей», в сентябре и октябре 2022 года жители ХМАО почти в два раза реже интересовались покупкой квартир на первичном рынке, чем осенью 2021 года, но при этом спрос на вторичное жилье вырос на 19 процентов. С весны 2021 года количество выставленных на продажу готовых квартир росло каждый месяц, а вместе с ним и конкуренция за покупателей. В итоге, собственники стали активнее делать дисконт, что существенно подогрело спрос на вторичном рынке. «Кроме того, в периоды неопределенности россияне предпочитают инвестировать в уже готовое жилье. Сейчас эмоциональный фон на рынке недвижимости стабилизировался и спрос на новостройки начал резко восстанавливаться», — добавил эксперт. Ранее URA.RU писало о том, что жители ХМАО начали активно скупать жилье в Санкт-Петербурге. Инвесторы покупают квартиры по траншевой ипотеке и сразу же выставляют его на продажу.