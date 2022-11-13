Жители ХМАО скупают недвижимость в Питере

Траншевая ипотека с низким платежом привлекла жителей ХМАО на петербургский рынок жилья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители ХМАО стали активнее скупать недвижимость в Санкт-Петербурге. Об этом URA.RU рассказали в агентстве недвижимости «Этажи».

«Жители ХМАО стали активнее интересоваться инвестициями в недвижимость других регионов России, в частности, в Санкт-Петербурге. Появление траншевой ипотеки в Санкт-Петербурге с ежемесячным платежом 1 рубль до ввода дома в эксплуатацию привело к тому, что доля иногородних покупателей выросла вдвое», — прокомментировал корреспонденту агентства ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам эксперта, часть югорчан скупают питерскую недвижимость по траншевой ипотеке и сразу выставляют ее на продажу. «Другие рассматривают вариант купить сейчас, а после ввода дома в экспатриацию, продать свою квартиру и погасить большую часть ипотеки», — добавил Иванов.

Ранее URA.RU рассказывало, что собственники дорогого жилья стали переезжать в съемные квартиры. Дорогую недвижимость они сдают, ради экономии.