В Тобольске определили ответственных за спасение людей в случае военного конфликта

Обязанности по гражданской обороне распределили между почти двумя десятками служб и компаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Тобольска обновили документы, которые координируют действия служб гражданской обороны, в том числе — в случае военного конфликта. Соответствующие постановления официально опубликованы. В задачи, в числе прочего, входит срочное захоронение трупов, эвакуация населения и мероприятия по маскировке.

«Задачи сил гражданской обороны Тобольска. Маскировка, восстановление мостов, аварийно-спасательные работы при военных конфликтах, жизнеобеспечение пострадавшего населения, срочное захоронение трупов в военное время, обнаружение районов, подвергшихся радиоактивному заражению…», — говорится в документе, опубликованном властями.

За каждое направление отвечают свои подразделения. К примеру, захоронениями должны будут заняться спасательные службы гражданской обороны. Это департаменты городского хозяйства, городской среды и экономики, управление ГО и ЧС.

За спасение людей и ликвидацию чрезвычайных ситуаций ответственны отряды МЧС. Помощь окажет и крупный бизнес. Так, к нештатным формированиям отнесены подразделения «ЗапСибНефтехима», «Транснефть-Сибирь», РЖД, АО «Газпром газораспределение Север».

Помощью тоболякам займутся медики Областной больницы №3, станции переливания крови, городского медколледжа. В списке служб также указаны историко-архитектурный музей, «Тобольский гормолзавод», «Тобольский речной порт» и другие.

Также власти выпустили еще два документа. В одном из них говорится о необходимых запасах (спальные принадлежности, питание, топливо, печи-буржуйки и прочее). В другом перечисляют конкретные задачи и тех, кто за них ответственен — как в мирное время, так и в случае экстренной ситуации.

«Документы не новые, но они актуализированы. Ранее такие правовые акты в муниципалитете существовали. Однако из-за изменения законодательства они должны были быть адаптированы к реальности, что и было сделано», — пояснили URA.RU в пресс-службе администрации Тобольска.