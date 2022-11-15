Пермяка, уехавшего на фронт, отпустили со службы из-за смерти матери

Денис Вахрушев вернется на родину, чтобы похоронить мать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Перми Денис Вахрушев, на днях уехавший в зону проведения спецоперации, вернется домой. Разведчик, прибывший в приграничную зону, узнал, что у него умерла мать. Сейчас сослуживцы и друзья пермяка помогают ему в сборе денег для организации похорон. Об этом сообщается в паблике «Сила в братстве» в соцсети «ВКонтакте».

«К дню прибытию бойцов в приграничную зону, у одного из них, разведчика ВДВ Дениса Вахрушева, ушла из жизни мать, Наталья Леонидовна. Денис сейчас срочно выехал в Пермь для организации похорон. Поскольку близких родственников у них в Перми практически нет, а средств для организации похорон немного, ПКОО „Союз разведчиков Прикамья“ просит неравнодушных людей помочь Денису», — сообщается в паблике. Сбором средств для бойца занимается председатель общественной организации Олег Бабушкин.

О сборе помощи для бойцов ранее объявляли представители пермского благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Для омоновцев, принимающих участие в спецоперации, они приобрели квадрокоптеры, тепловизоры, приборы ночного видения и другое снаряжение. В свою очередь, пермские десантники решили помочь аэромобильным госпиталям в зоне проведения СВО, объявив о сборе вещей, спецсредств и медикаментов.

Спецоперация российской армии на Украине продолжается с конца февраля. О ней объявил президент России Владимир Путин. По его словам, она направлена на защиту мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, и не преследует цели оккупации этой страны.