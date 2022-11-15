Челябинский десантник погиб в ходе спецоперации на Украине

Юрий Фирсов погиб 4 ноября, выполняя боевую задачу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десантник из Карталов (Челябинская область) Юрий Фирсов погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации Локомотивного городского округа.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб Фирсов Юрий Владимирович. Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам погибшего военнослужащего», — сообщили URA.RU в администрации округа.

Там также рассказали, что Фирсов погиб 4 ноября в ходе выполнения боевых задач. У него остались двое детей — четырехлетняя дочь и двухлетний сын.

Спецоперация РФ на Украине продолжается девятый месяц. Как сообщил президент России Владимир Путин, главной ее целью является защита населения освобожденных территорий. Российские военные спасают местное население от геноцида, которому их подвергали украинские власти.