16 ноября 2022

Пентагон: ВСУ не удастся «выбить» российские войска

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, реактивная система залпового огня
В США уверены, что ВСУ не сможет «выбить» российские войска в ближайшие недели Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся «выбить» российские войска в ближайшие пару недель. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

«Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — передает слова Марка Милли РИА Новости.

Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификации территорий. Глава РФ сообщал, что Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит заинтересованность. Однако лидер Украины говорил, что не слышал призывов к мирным переговорам от РФ.

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Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся «выбить» российские войска в ближайшие пару недель. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — передает слова Марка Милли РИА Новости. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификации территорий. Глава РФ сообщал, что Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит заинтересованность. Однако лидер Украины говорил, что не слышал призывов к мирным переговорам от РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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