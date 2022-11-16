Пентагон: ВСУ не удастся «выбить» российские войска

17 ноября 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

В США уверены, что ВСУ не сможет «выбить» российские войска в ближайшие недели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся «выбить» российские войска в ближайшие пару недель. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — передает слова Марка Милли РИА Новости. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификации территорий. Глава РФ сообщал, что Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит заинтересованность. Однако лидер Украины говорил, что не слышал призывов к мирным переговорам от РФ.

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся «выбить» российские войска в ближайшие пару недель. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли. «Выбить русских физически с Украины — очень трудная задача. И этого не случится в следующие пару недель, если российская армия не потерпит полного краха, что маловероятно», — передает слова Марка Милли РИА Новости. Специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что ее цель — защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификации территорий. Глава РФ сообщал, что Москва готова пойти на переговоры с Киевом, если президент Украины Владимир Зеленский проявит заинтересованность. Однако лидер Украины говорил, что не слышал призывов к мирным переговорам от РФ.