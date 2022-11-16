16 ноября 2022

Пермяку, купившему заплесневевшую вафлю, подарят набор сладостей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Завтраки в заведениях Екатерибурга, мучное изделие, венские вафли, десерт
Производитель вафель отправит подарок пермяку Фото:

Пермяку, который купил вафлю с плесенью, компания-производитель вафель «Акульчев» подарит коробку десерта. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту URA.RU.

«Единственное, что мы можем сейчас сделать, это связаться с пермяком, который купил наши вафли и они, к сожалению, оказались с плесенью. И можем подарить ему подарочный набор нашей продукции ассорти, в качестве извинений и с благодарностью за обратную связь», — сообщили URA.RU в компании.

На производстве также отметили, что проверят изготовленные ранее вафли со вкусом банана — вафля именно с такой начинкой была заплесневевшей. В компании сказали, что неизвестно, на каком этапе произошла ошибка. Возможно, плесень появилась в результате неправильного хранения или транспортировки продукции, так как эти вафли могут испортиться при перепаде температур и повышенной влажности воздуха.

Ранее агентство публиковало фотографии заплесневевших вафель, которые купил пермяк. После того как он распечатал упаковку, десерт отправился в мусорное ведро.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

Пермяку, который купил вафлю с плесенью, компания-производитель вафель «Акульчев» подарит коробку десерта. Об этом представитель компании рассказал корреспонденту URA.RU. «Единственное, что мы можем сейчас сделать, это связаться с пермяком, который купил наши вафли и они, к сожалению, оказались с плесенью. И можем подарить ему подарочный набор нашей продукции ассорти, в качестве извинений и с благодарностью за обратную связь», — сообщили URA.RU в компании. На производстве также отметили, что проверят изготовленные ранее вафли со вкусом банана — вафля именно с такой начинкой была заплесневевшей. В компании сказали, что неизвестно, на каком этапе произошла ошибка. Возможно, плесень появилась в результате неправильного хранения или транспортировки продукции, так как эти вафли могут испортиться при перепаде температур и повышенной влажности воздуха. Ранее агентство публиковало фотографии заплесневевших вафель, которые купил пермяк. После того как он распечатал упаковку, десерт отправился в мусорное ведро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...