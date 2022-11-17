17 ноября 2022

В Перми пройдет концерт группы «Вирус»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкальный фестиваль Summer Fest: Иванушки International. Екатеринбург, концерт, массовое мероприятие, зрители, музыкальный фестиваль summer fest
Концерт состоится 17 декабря Фото:

В Перми пройдет концерт легендарной группы «Вирус». Большинство помнит ее по песням «Ну где же ручки», «Ты меня не ищи» и «Чтобы солнце грело». Анонс предстоящего мероприятия выложили в группе танцевального ресторана Madera в соцсети «Вконтакте».

«Исполнители легендарных хитов „нулевых“, которые разрывали танцполы и радио-чарты страны, настоящие легенды поп-сцены! Приходи, пой и танцуй, как в старые добрые времена», — указано в посте.

Концерт состоится 17 декабря в 21.00 Организаторы обещают «бешеную энергетику и рейвовую атмосферу». Сегодня, 18 ноября, откроется продажа билетов на концерт.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет концерт певицы Mary Gu. Пермский бар Liberty разыгрывает билеты на ее концерт.

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В Перми пройдет концерт легендарной группы «Вирус». Большинство помнит ее по песням «Ну где же ручки», «Ты меня не ищи» и «Чтобы солнце грело». Анонс предстоящего мероприятия выложили в группе танцевального ресторана Madera в соцсети «Вконтакте». «Исполнители легендарных хитов „нулевых“, которые разрывали танцполы и радио-чарты страны, настоящие легенды поп-сцены! Приходи, пой и танцуй, как в старые добрые времена», — указано в посте. Концерт состоится 17 декабря в 21.00 Организаторы обещают «бешеную энергетику и рейвовую атмосферу». Сегодня, 18 ноября, откроется продажа билетов на концерт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет концерт певицы Mary Gu. Пермский бар Liberty разыгрывает билеты на ее концерт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...