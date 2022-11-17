В Перми пройдет концерт группы «Вирус»

18 ноября 2022 в 13:37 Размер текста - 17 +

Концерт состоится 17 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми пройдет концерт легендарной группы «Вирус». Большинство помнит ее по песням «Ну где же ручки», «Ты меня не ищи» и «Чтобы солнце грело». Анонс предстоящего мероприятия выложили в группе танцевального ресторана Madera в соцсети «Вконтакте». «Исполнители легендарных хитов „нулевых“, которые разрывали танцполы и радио-чарты страны, настоящие легенды поп-сцены! Приходи, пой и танцуй, как в старые добрые времена», — указано в посте. Концерт состоится 17 декабря в 21.00 Организаторы обещают «бешеную энергетику и рейвовую атмосферу». Сегодня, 18 ноября, откроется продажа билетов на концерт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет концерт певицы Mary Gu. Пермский бар Liberty разыгрывает билеты на ее концерт.

В Перми пройдет концерт легендарной группы «Вирус». Большинство помнит ее по песням «Ну где же ручки», «Ты меня не ищи» и «Чтобы солнце грело». Анонс предстоящего мероприятия выложили в группе танцевального ресторана Madera в соцсети «Вконтакте». «Исполнители легендарных хитов „нулевых“, которые разрывали танцполы и радио-чарты страны, настоящие легенды поп-сцены! Приходи, пой и танцуй, как в старые добрые времена», — указано в посте. Концерт состоится 17 декабря в 21.00 Организаторы обещают «бешеную энергетику и рейвовую атмосферу». Сегодня, 18 ноября, откроется продажа билетов на концерт. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми пройдет концерт певицы Mary Gu. Пермский бар Liberty разыгрывает билеты на ее концерт.