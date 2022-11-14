Пермский бар разыгрывает билеты на концерт Mary Gu

Концерт состоится в Перми 19 ноября Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Пермский бар Liberty разыгрывает билеты на концерт популярный среди молодежи певицы Mary Gu. Он состоится 19 ноября в концерт-холле «Свобода». Розыгрыш бар проводит в своих соцсетях.

«Розыгрыш билетов на концерт Mary Gu в Перми. Это певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом. В нашем городе она презентует свой новый альбом», — указано в посте.

Чтобы выиграть билет — нужно соблюсти все условия бара: быть подписанным на страницы в соцсетях, сделать репост, написать комментарий. Итоги подведут 17 ноября. Билеты на концерт стоят от 1500 до 5000 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский ТРЦ разыгрывает два новых iPhone и двое Apple Watch. Итоги подведут в конце ноября.