14 ноября 2022

Пермский бар разыгрывает билеты на концерт Mary Gu

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Открытие Караоке в ресторане «GRAND Урюк». Екатеринбург, концерт, певица, микрофон, вокал
Концерт состоится в Перми 19 ноября Фото:

Пермский бар Liberty разыгрывает билеты на концерт популярный среди молодежи певицы Mary Gu. Он состоится 19 ноября в концерт-холле «Свобода». Розыгрыш бар проводит в своих соцсетях.

«Розыгрыш билетов на концерт Mary Gu в Перми. Это певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом. В нашем городе она презентует свой новый альбом», — указано в посте.

Чтобы выиграть билет — нужно соблюсти все условия бара: быть подписанным на страницы в соцсетях, сделать репост, написать комментарий. Итоги подведут 17 ноября. Билеты на концерт стоят от 1500 до 5000 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермский ТРЦ разыгрывает два новых iPhone и двое Apple Watch. Итоги подведут в конце ноября.

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Пермский бар Liberty разыгрывает билеты на концерт популярный среди молодежи певицы Mary Gu. Он состоится 19 ноября в концерт-холле «Свобода». Розыгрыш бар проводит в своих соцсетях. «Розыгрыш билетов на концерт Mary Gu в Перми. Это певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом. В нашем городе она презентует свой новый альбом», — указано в посте. Чтобы выиграть билет — нужно соблюсти все условия бара: быть подписанным на страницы в соцсетях, сделать репост, написать комментарий. Итоги подведут 17 ноября. Билеты на концерт стоят от 1500 до 5000 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что пермский ТРЦ разыгрывает два новых iPhone и двое Apple Watch. Итоги подведут в конце ноября.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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