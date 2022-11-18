Польша отказалась пускать Россию на ключевое заседание Европы по безопасности

Польша отказалась пускать Россию на заседание ОБСЕ

18 ноября 2022 в 21:25 Размер текста - 17 +

Российской делегации отказали в выдаче виз и запретили учавствовать в ОБСЕ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU МИД Польши отказал российской делегации в выдаче виз на заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве в декабре. ОБСЕ — крупнейшее в мире организация, которая занимается вопросами безопасности в Европе. «МИД отказал в выдаче виз делегации из Москвы на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве. Россияне назвали решение польского правительства „скандальным“. МИД обосновал свою позицию, указав, что это произошло в результате „грубого нарушения Россией международного права“», — сообщает Wiadomosci. При этом две недели назад в польском председательстве заверили, что направили РФ и Беларуси приглашения на сессию ОБСЕ. В середине ноября в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В результате падения снаряда погибли два человека. Украина обвинила в случившемся Россию. Но после разведка США подтвердила, что ракеты были украинскими. Президент Польши Анджей Дуда признал падение ракет несчастным случаем, а польский политик и депутат Роберт Винницкий потребовал от Киева извинений.

МИД Польши отказал российской делегации в выдаче виз на заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве в декабре. ОБСЕ — крупнейшее в мире организация, которая занимается вопросами безопасности в Европе. «МИД отказал в выдаче виз делегации из Москвы на предстоящую сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Варшаве. Россияне назвали решение польского правительства „скандальным“. МИД обосновал свою позицию, указав, что это произошло в результате „грубого нарушения Россией международного права“», — сообщает Wiadomosci. При этом две недели назад в польском председательстве заверили, что направили РФ и Беларуси приглашения на сессию ОБСЕ. В середине ноября в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. В результате падения снаряда погибли два человека. Украина обвинила в случившемся Россию. Но после разведка США подтвердила, что ракеты были украинскими. Президент Польши Анджей Дуда признал падение ракет несчастным случаем, а польский политик и депутат Роберт Винницкий потребовал от Киева извинений.