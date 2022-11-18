Челябинский храм при ИК-6 собирает деньги на облачение священнику

Облачение священника бывает семи цветов, под цвет празднуемого события Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Церковь при исправительной колонии №6, находящейся в Копейске Челябинской области, собирает деньги на облачение священнику и ладан. Информация об этом распространяется в местных пабликах соцсетей.

«Свято — Анастасиевскому храму очень нужны комплекты облачений для священнослужителя. Облачение бывает семи цветов, под цвет празднуемого события: Белый, желтый, красный, голубой, зеленый, фиолетовый, черный. Желтый — самый употребляемый, универсальный цвет. В белом служат на Господские праздники, в голубом — на Богородичные; облачения красного цвета надевают в праздник Пасхи, черные — в Великий пост, зеленые — на Троицу, фиолетовые — на Воздвижение Креста Господня. Храм находится в ИК-6 города Копейска Челябинской Епархии. Облачение изготовлено из шелковой ткани. Стоимость всех комплектов вместе с доставкой составляет 73 500 рублей. Сумма большая, но комплекты приобретаются один раз на много лет. Приход очень бедный. Община храма не велика, им самим не осилить всей требуемой суммы», — сказано в группе «Белое и черное Копейск» соцсети «ВКонтакте».

Там же сказано, что храм просит пополнить и годовой запас ладана. Сумма к сбору в этом случае составляет 11 500 рублей.