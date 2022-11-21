Ирина Текслер презентует в Госдуме РФ выставку «Аркаим» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, покажет выставку «Аркаим» в Государственной Думе РФ в Москве. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Выставка „Аркаим“ в Государственной Думе РФ. Наша Колесница Времени продолжает свой путь! Впереди еще официальная презентация», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Супруга губернатора отметила, что ее команда несколько месяцев трудилась над проектом выставки, и ей не терпится показать, что у них получилось. На этой неделе она работает в Москве.

В январе Текслер презентовала в Челябинске копию колесницы, на которой ездили в древнем Аркаиме. Колесница была найдена учеными на территории заповедника. Как заявила жена губернатора, это была первая колесница в мире.

Ирина Текслер возглавляет Фонд поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020. Он был создан в декабре 2020 года для поддержки различных проектов. Команда фонда участвует в программах доступной среды для детей с ограниченными возможностями, а также осуществляет поддержку детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.