21 ноября 2022

Жена челябинского губернатора отправилась в Госдуму. Видео

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Церемония передачи картины Никаса Сафронова «Размытые воспоминания о Дали». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер презентует в Госдуме РФ выставку «Аркаим» Фото:

Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, покажет выставку «Аркаим» в Государственной Думе РФ в Москве. Об этом она сообщила в социальных сетях.

«Выставка „Аркаим“ в Государственной Думе РФ. Наша Колесница Времени продолжает свой путь! Впереди еще официальная презентация», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте».

Супруга губернатора отметила, что ее команда несколько месяцев трудилась над проектом выставки, и ей не терпится показать, что у них получилось. На этой неделе она работает в Москве.

В январе Текслер презентовала в Челябинске копию колесницы, на которой ездили в древнем Аркаиме. Колесница была найдена учеными на территории заповедника. Как заявила жена губернатора, это была первая колесница в мире.

Ирина Текслер возглавляет Фонд поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020. Он был создан в декабре 2020 года для поддержки различных проектов. Команда фонда участвует в программах доступной среды для детей с ограниченными возможностями, а также осуществляет поддержку детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.

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Жена губернатора Челябинской области Алексея Текслера, Ирина, покажет выставку «Аркаим» в Государственной Думе РФ в Москве. Об этом она сообщила в социальных сетях. «Выставка „Аркаим“ в Государственной Думе РФ. Наша Колесница Времени продолжает свой путь! Впереди еще официальная презентация», — написала Текслер на своей странице во «ВКонтакте». Супруга губернатора отметила, что ее команда несколько месяцев трудилась над проектом выставки, и ей не терпится показать, что у них получилось. На этой неделе она работает в Москве. В январе Текслер презентовала в Челябинске копию колесницы, на которой ездили в древнем Аркаиме. Колесница была найдена учеными на территории заповедника. Как заявила жена губернатора, это была первая колесница в мире. Ирина Текслер возглавляет Фонд поддержки социальных, культурных и образовательных инициатив-2020. Он был создан в декабре 2020 года для поддержки различных проектов. Команда фонда участвует в программах доступной среды для детей с ограниченными возможностями, а также осуществляет поддержку детей-сирот и семей с детьми-инвалидами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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