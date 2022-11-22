Убивший жену и ранивший ребенка магнитогорец отправился за решетку

Мужчину отправили в СИЗО на два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жителя Магнитогорска (Челябинская область), который убил свою жену и ранил трехмесячного ребенка, 23 ноября отправили за решетку. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, мужчина проведет в СИЗО два месяца.

«Находясь на свободе обвиняемый может воспрепятствовать производству по делу путем оказания давления на потерпевшего и свидетелей, либо, опасаясь сурового наказания, может скрыться от следствия и суда. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца до 21 января 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Органы следствия вменяют магнитогорцу сразу несколько тяжелых статей. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство. По данным URA.RU мужчина, несмотря на недавние травмы, лично присутствовал на заседании суда. Он не возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Трагедия произошла вечером 17 ноября. Магнитогорец напился, и убил свою жену. Также он ранил ножом своего маленького ребенка, после чего попытался покончить с собой. Ребенка спас прибывший на место полицейский. Женщина скончалась от полученных травм. Убийца попал в реанимацию, и восстанавливался там под охраной.