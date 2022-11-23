23 ноября 2022
22 ноября 2022

В Перми собираются перепрофилировать мощности завода-банкрота

Новый владелец примет решение о редевелопменте бывшего лакокрасочного завода в Перми через год
© Служба новостей «URA.RU»
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Художник Миша Мост. Тюмень, краска, арт, рисование, аэрозоль, стрит арт, стрит-арт
Пермский лакокрасочный завод признали банкротом в 2005 году (архивное фото) Фото:

У цехов бывшего ЗАО «Пермский лакокрасочный завод» в столице Прикамья появился новый владелец, который собирается заняться редевелопментом. К новому собственнику также перешли права аренды на участки под производственными строениями, передают СМИ.

«Девелопер „Орсо групп“ стал владельцем производственных строений бывшего лакокрасочного завода. Решение об использовании указанного участка будет принято в следующем году», — рассказал генеральный директор компании «Орсо» Михаил Бесфамильный в беседе с журналистами «Коммерсант-Прикамье».

По мнению экспертов пермского издания, на территории бывшей промышленной зоны вероятнее всего начнут строить жилье. Участок соответствует всем требованиям. Но прежде предпринимателям придется приобрести земли в собственность и получить необходимые разрешения.

URA.RU писало ранее, что несколько пермских предприятий получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности.

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У цехов бывшего ЗАО «Пермский лакокрасочный завод» в столице Прикамья появился новый владелец, который собирается заняться редевелопментом. К новому собственнику также перешли права аренды на участки под производственными строениями, передают СМИ. «Девелопер „Орсо групп“ стал владельцем производственных строений бывшего лакокрасочного завода. Решение об использовании указанного участка будет принято в следующем году», — рассказал генеральный директор компании «Орсо» Михаил Бесфамильный в беседе с журналистами «Коммерсант-Прикамье». По мнению экспертов пермского издания, на территории бывшей промышленной зоны вероятнее всего начнут строить жилье. Участок соответствует всем требованиям. Но прежде предпринимателям придется приобрести земли в собственность и получить необходимые разрешения. URA.RU писало ранее, что несколько пермских предприятий получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности.
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