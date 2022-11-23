В Перми собираются перепрофилировать мощности завода-банкрота

У цехов бывшего ЗАО «Пермский лакокрасочный завод» в столице Прикамья появился новый владелец, который собирается заняться редевелопментом. К новому собственнику также перешли права аренды на участки под производственными строениями, передают СМИ.
«Девелопер „Орсо групп“ стал владельцем производственных строений бывшего лакокрасочного завода. Решение об использовании указанного участка будет принято в следующем году», — рассказал генеральный директор компании «Орсо» Михаил Бесфамильный в беседе с журналистами «Коммерсант-Прикамье».
По мнению экспертов пермского издания, на территории бывшей промышленной зоны вероятнее всего начнут строить жилье. Участок соответствует всем требованиям. Но прежде предпринимателям придется приобрести земли в собственность и получить необходимые разрешения.
URA.RU писало ранее, что несколько пермских предприятий получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности.
У цехов бывшего ЗАО «Пермский лакокрасочный завод» в столице Прикамья появился новый владелец, который собирается заняться редевелопментом. К новому собственнику также перешли права аренды на участки под производственными строениями, передают СМИ. «Девелопер „Орсо групп“ стал владельцем производственных строений бывшего лакокрасочного завода. Решение об использовании указанного участка будет принято в следующем году», — рассказал генеральный директор компании «Орсо» Михаил Бесфамильный в беседе с журналистами «Коммерсант-Прикамье». По мнению экспертов пермского издания, на территории бывшей промышленной зоны вероятнее всего начнут строить жилье. Участок соответствует всем требованиям. Но прежде предпринимателям придется приобрести земли в собственность и получить необходимые разрешения. URA.RU писало ранее, что несколько пермских предприятий получат более двух миллиардов рублей на развитие и запуск новых производств. Средства в виде льготных займов предоставят федеральный и региональный фонды промышленности.