Политолог Безделов: власти ЯНАО вынудили мэра открыть землячество в Тюмени

25 ноября 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Гаранин последним из глав муниципалитетов ЯНАО открыл землячество в Тюмени Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО Главу администрации Губкинского (ЯНАО), который последним из всех глав муниципалитетов открыл землячество в Тюмени, вынудили это сделать под давлением региональных властей. Об этом URA.RU сообщил политолог Александр Безделов. «Решение открыть землячество в Тюмени — обязательное требование региональных властей. Все уже давно отчитались по этому поводу, один Гаранин остался. Ну, и пришлось этот аппаратный вопрос решать „внушением“ из правительства», — сообщает политолог. По словам собеседника, открытие землячества не ключевой приоритет в работе мэра, но незначительное внушение от вышестоящего руководства мэр Губкинского получил. «Каждый глава муниципалитета должен поддерживать определенные показатели, а землячество — один из показателей работы на территории тюменской области с жителями Ямала. Это портило общее впечатления и влекло за собой, пусть не большие, но имиджевые издержки для региона», — утверждает собеседник. В правительство ЯНАО и администрацию Губкинского были направлены запрос. Ответы на момент публикации получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что Губкинский открыл землячество в Тюмени. Этот муниципалитет оставался последним в ЯНАО, кто не имел такого сообщества.

Главу администрации Губкинского (ЯНАО), который последним из всех глав муниципалитетов открыл землячество в Тюмени, вынудили это сделать под давлением региональных властей. Об этом URA.RU сообщил политолог Александр Безделов. «Решение открыть землячество в Тюмени — обязательное требование региональных властей. Все уже давно отчитались по этому поводу, один Гаранин остался. Ну, и пришлось этот аппаратный вопрос решать „внушением“ из правительства», — сообщает политолог. По словам собеседника, открытие землячества не ключевой приоритет в работе мэра, но незначительное внушение от вышестоящего руководства мэр Губкинского получил. «Каждый глава муниципалитета должен поддерживать определенные показатели, а землячество — один из показателей работы на территории тюменской области с жителями Ямала. Это портило общее впечатления и влекло за собой, пусть не большие, но имиджевые издержки для региона», — утверждает собеседник. В правительство ЯНАО и администрацию Губкинского были направлены запрос. Ответы на момент публикации получены не были. Ранее URA.RU сообщало, что Губкинский открыл землячество в Тюмени. Этот муниципалитет оставался последним в ЯНАО, кто не имел такого сообщества.