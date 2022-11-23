23 ноября 2022

В Сургуте прокуратура устроила проверку из-за падения ребенка из окна

© Служба новостей «URA.RU»
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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, прокурор, шеврон прокуратура
Прокуратура Сургута проверит исполнение родителями пострадавшего мальчика своих обязанностей Фото:

Прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку по факту падения из окна шестого этажа дома на улице 30 лет Победы десятилетнего мальчика. В ведомстве URA.RU сообщили, что оценят исполнение родителями пострадавшего своих обязанностей по воспитанию детей.

«Прокуратура Сургута организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних по факту падения десятилетнего мальчика из окна многоэтажного дома. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — прокомментировали в ведомстве.

По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартира на шестом этаже дома на проспекте Мира. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по окончании проверки. Контролировать результаты проверки будет прокуратура округа.

Ранее URA.RU сообщало о падении ребенка из окна в Сургуте. Мальчик госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

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Прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку по факту падения из окна шестого этажа дома на улице 30 лет Победы десятилетнего мальчика. В ведомстве URA.RU сообщили, что оценят исполнение родителями пострадавшего своих обязанностей по воспитанию детей. «Прокуратура Сургута организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних по факту падения десятилетнего мальчика из окна многоэтажного дома. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — прокомментировали в ведомстве. По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартира на шестом этаже дома на проспекте Мира. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по окончании проверки. Контролировать результаты проверки будет прокуратура округа. Ранее URA.RU сообщало о падении ребенка из окна в Сургуте. Мальчик госпитализирован, за его жизнь борются врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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