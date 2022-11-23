В Сургуте прокуратура устроила проверку из-за падения ребенка из окна

24 ноября 2022 в 19:35 Размер текста - 17 +

Прокуратура Сургута проверит исполнение родителями пострадавшего мальчика своих обязанностей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку по факту падения из окна шестого этажа дома на улице 30 лет Победы десятилетнего мальчика. В ведомстве URA.RU сообщили, что оценят исполнение родителями пострадавшего своих обязанностей по воспитанию детей. «Прокуратура Сургута организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних по факту падения десятилетнего мальчика из окна многоэтажного дома. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — прокомментировали в ведомстве. По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартира на шестом этаже дома на проспекте Мира. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по окончании проверки. Контролировать результаты проверки будет прокуратура округа. Ранее URA.RU сообщало о падении ребенка из окна в Сургуте. Мальчик госпитализирован, за его жизнь борются врачи.

Прокуратура Сургута (ХМАО) проводит проверку по факту падения из окна шестого этажа дома на улице 30 лет Победы десятилетнего мальчика. В ведомстве URA.RU сообщили, что оценят исполнение родителями пострадавшего своих обязанностей по воспитанию детей. «Прокуратура Сургута организовала проверку исполнения требований законодательства о несовершеннолетних по факту падения десятилетнего мальчика из окна многоэтажного дома. В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей», — прокомментировали в ведомстве. По предварительной информации, ребенок выпал из окна квартира на шестом этаже дома на проспекте Мира. Вопрос о принятии мер прокурорского реагирования будет рассмотрен по окончании проверки. Контролировать результаты проверки будет прокуратура округа. Ранее URA.RU сообщало о падении ребенка из окна в Сургуте. Мальчик госпитализирован, за его жизнь борются врачи.