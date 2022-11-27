Челябинским волейболисткам в матче с чемпионами России помогли 150 металлургов. Фото

28 ноября 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

Матч получился насыщенным адреналином (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинский электрометаллургический комбинат отправил 150 работников поддержать волейбольную команду «Динамо-Метар» в матче с калининградским «Локомотивом», сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК. Челябинские волейболистки уступили действующему чемпиону России, но металлурги получили огромный выплеск адреналина и эмоций. «Ко Дню матери руководство клуба „Метар“ и наша администрация решили сделать такой подарок. На волейбол мы отправились всей семьей, признаюсь, на матчи такого уровня пошли впервые, и сейчас мне ужасно стыдно перед девчонками. Они на поле старались как могли, все в зале получили огромный выплеск адреналина и вообще эмоций, и все же команда проиграла. Наверное, мы недостаточно громко болели», — поделилась впечатлениями крановщица цеха №7 Алия Абдрашитова. Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар», отмечающий в этом году 50-летний юбилей, сейчас выступает в Высшей лиге российского волейбола. В этом сезоне команда показывает хорошие результаты: ей удалось выйти в «Финал четырех» Кубка России, который пройдет в середине декабря в Туле. Практически в каждой команде высшего дивизиона есть воспитанницы челябинская женской волейбольной школы. Тем не менее «Метар» уступил в первой партии, затем во второй. Но болельщики так старались, что челябинки воспряли и выиграли третью партию. Увы, по итогу игры «Локомотив» оказался сильнее. «У нас в цехе сразу нашлось много желающих пойти на волейбол, все же Высшая лига и такой крутой соперник приехал. Причем собирались и женщины, и мужчины. Пришлось даже розыгрыш устраивать, и от ЦРМО повезло идти помогать „Метару“ мне. Считаю это справедливым, я в волейболе разбираюсь, в школе играл, выступал за сборную техникума. И точно скажу, девчонки все свои силы отдали игре, бились на площадке самоотверженно. Проиграли, но проиграли достойно», — резюмировал инженер цеха по ремонту металлургического оборудования ЧЭМК Евгений Катков. ЧЭМК регулярно отправляет своих сотрудников в качестве поощрения на спортивные состязания. Так, в октябре больше сотни металлургов болели за баскетбольную команду «Славянка» вместе с губернатором Алексеем Текслером и его супругой. В международный день дзюдо челябинский Центр дзюдо Дениса Ярцева провел благотворительную акцию по сдаче крови «Философия помощи»: вместе со спортсменами донорами стали десятки работников комбината. Всего в созданных по инициативе ЧЭМК в Челябинске центрах дзюдо бесплатно занимаются порядка трех тысяч детей — не только из семей металлургов, но и любых челябинских семей. Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Метар» Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Метар» Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Метар» Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Метар» Фото: пресс-служба волейбольного клуба «Динамо-Метар» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский электрометаллургический комбинат отправил 150 работников поддержать волейбольную команду «Динамо-Метар» в матче с калининградским «Локомотивом», сообщили URA.RU в пресс-службе ЧЭМК. Челябинские волейболистки уступили действующему чемпиону России, но металлурги получили огромный выплеск адреналина и эмоций. «Ко Дню матери руководство клуба „Метар“ и наша администрация решили сделать такой подарок. На волейбол мы отправились всей семьей, признаюсь, на матчи такого уровня пошли впервые, и сейчас мне ужасно стыдно перед девчонками. Они на поле старались как могли, все в зале получили огромный выплеск адреналина и вообще эмоций, и все же команда проиграла. Наверное, мы недостаточно громко болели», — поделилась впечатлениями крановщица цеха №7 Алия Абдрашитова. Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар», отмечающий в этом году 50-летний юбилей, сейчас выступает в Высшей лиге российского волейбола. В этом сезоне команда показывает хорошие результаты: ей удалось выйти в «Финал четырех» Кубка России, который пройдет в середине декабря в Туле. Практически в каждой команде высшего дивизиона есть воспитанницы челябинская женской волейбольной школы. Тем не менее «Метар» уступил в первой партии, затем во второй. Но болельщики так старались, что челябинки воспряли и выиграли третью партию. Увы, по итогу игры «Локомотив» оказался сильнее. «У нас в цехе сразу нашлось много желающих пойти на волейбол, все же Высшая лига и такой крутой соперник приехал. Причем собирались и женщины, и мужчины. Пришлось даже розыгрыш устраивать, и от ЦРМО повезло идти помогать „Метару“ мне. Считаю это справедливым, я в волейболе разбираюсь, в школе играл, выступал за сборную техникума. И точно скажу, девчонки все свои силы отдали игре, бились на площадке самоотверженно. Проиграли, но проиграли достойно», — резюмировал инженер цеха по ремонту металлургического оборудования ЧЭМК Евгений Катков. ЧЭМК регулярно отправляет своих сотрудников в качестве поощрения на спортивные состязания. Так, в октябре больше сотни металлургов болели за баскетбольную команду «Славянка» вместе с губернатором Алексеем Текслером и его супругой. В международный день дзюдо челябинский Центр дзюдо Дениса Ярцева провел благотворительную акцию по сдаче крови «Философия помощи»: вместе со спортсменами донорами стали десятки работников комбината. Всего в созданных по инициативе ЧЭМК в Челябинске центрах дзюдо бесплатно занимаются порядка трех тысяч детей — не только из семей металлургов, но и любых челябинских семей.