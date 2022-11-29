В челябинском районе из-за морозов отменили занятия в школах

Школьников Карталов освободили от занятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Карталинском районе (Челябинская область) из-за морозов отменили занятия в школах. Об этом 30 ноября сообщает администрация района.

«В школах Карталов занятия первой смены с 1 по 9 класс отменяются. Сельские школы принимают решение самостоятельно», — говорится на странице «Администрация Карталинского МР» во «ВКонтакте».

Районные власти отмечают, что утром температура воздуха понизилась до -27 градусов. Занятия в школах во вторую смену отменяются с 1 по 4 класс.

Во вторник 29 ноября уроки отменялись в первую смену во всех школах области. В Челябинске занятия отменялись для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены.