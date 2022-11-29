29 ноября 2022

В челябинском районе из-за морозов отменили занятия в школах

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Школьников Карталов освободили от занятий Фото:

В Карталинском районе (Челябинская область) из-за морозов отменили занятия в школах. Об этом 30 ноября сообщает администрация района.

«В школах Карталов занятия первой смены с 1 по 9 класс отменяются. Сельские школы принимают решение самостоятельно», — говорится на странице «Администрация Карталинского МР» во «ВКонтакте».

Районные власти отмечают, что утром температура воздуха понизилась до -27 градусов. Занятия в школах во вторую смену отменяются с 1 по 4 класс.

Во вторник 29 ноября уроки отменялись в первую смену во всех школах области. В Челябинске занятия отменялись для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены.

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В Карталинском районе (Челябинская область) из-за морозов отменили занятия в школах. Об этом 30 ноября сообщает администрация района. «В школах Карталов занятия первой смены с 1 по 9 класс отменяются. Сельские школы принимают решение самостоятельно», — говорится на странице «Администрация Карталинского МР» во «ВКонтакте». Районные власти отмечают, что утром температура воздуха понизилась до -27 градусов. Занятия в школах во вторую смену отменяются с 1 по 4 класс. Во вторник 29 ноября уроки отменялись в первую смену во всех школах области. В Челябинске занятия отменялись для учащихся с 1 по 4 классы первой и второй смены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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