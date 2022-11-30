Вышел тизер фэнтези-сериала «Стражи Перми». Видео

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Смотреть сериал можно будет в интернете Фото:

Авторы сериала «Стражи Перми», который основан на местной мифологии, опубликовали тизер пилотной серии проекта «Борода». Ее премьера состоится в декабре.

«В пилотной серии вы увидите, как дети из Перми по глупой случайности сталкиваются с „небольшой“ потусторонней проблемой и оказываются втянуты в опасную историю», — пишут авторы проекта в соцсети «ВКонтакте». Сериал можно будет увидеть в интернете.

Как рассказывало URA.RU, съемки сериала начались в мае. Сюжет строится вокруг девочки Ксюши и трех ее друзей, которые попали в мир духов из мифологии народов Коми. Режиссер ленты — Лев Калимуллин. Главную героиню играет Татьяна Войнич.

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Авторы сериала «Стражи Перми», который основан на местной мифологии, опубликовали тизер пилотной серии проекта «Борода». Ее премьера состоится в декабре. «В пилотной серии вы увидите, как дети из Перми по глупой случайности сталкиваются с „небольшой“ потусторонней проблемой и оказываются втянуты в опасную историю», — пишут авторы проекта в соцсети «ВКонтакте». Сериал можно будет увидеть в интернете. Как рассказывало URA.RU, съемки сериала начались в мае. Сюжет строится вокруг девочки Ксюши и трех ее друзей, которые попали в мир духов из мифологии народов Коми. Режиссер ленты — Лев Калимуллин. Главную героиню играет Татьяна Войнич.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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