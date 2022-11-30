RT: российский танкист чудом спасся из горящего танка и вернулся к своим 01 декабря 2022 в 07:36 Размер текста - 17 + Солдат рассказал, что изначально потерял сознание, когда танк загорелся Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский солдат выжил в горящем танке под обстрелом украинских боевиков в ходе спецоперации и успешно вернулся к своим. Об этом рассказал полковник ВС РФ Иван Шиц. «Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — пояснил он. Его слова приводит RT. Изначально сослуживцы солдата решили, что боец погиб, но в итоге, спустя сутки, он благополучно добрался до своего подразделения. Сам танкист уточнил, что изначально потерял сознания от дыма, как только танк загорелся. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий РФ выжил во время обстрела украинского дрона. Солдат Рустам Худайнуров отбросил от себя гранаты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, цель также заключается в денацификации и демилитаризации Украины. Российский солдат выжил в горящем танке под обстрелом украинских боевиков в ходе спецоперации и успешно вернулся к своим. Об этом рассказал полковник ВС РФ Иван Шиц. «Он отстрелялся четырьмя магазинами, дополз до линии траншей, отстрелялся оттуда. По нему уже гранатами РПГ начали работать. Отлежался и за ночь дополз до наших подразделений», — пояснил он. Его слова приводит RT. Изначально сослуживцы солдата решили, что боец погиб, но в итоге, спустя сутки, он благополучно добрался до своего подразделения. Сам танкист уточнил, что изначально потерял сознания от дыма, как только танк загорелся. Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащий РФ выжил во время обстрела украинского дрона. Солдат Рустам Худайнуров отбросил от себя гранаты. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. По словам президента РФ Владимира Путина, цель также заключается в денацификации и демилитаризации Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям