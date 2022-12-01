Бундестаг призвал минимизировать возможность обхода санкций

01 декабря 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

Закон Бундестага о минимизации обхода санкций коснется, в том числе российских предпринимателей Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Парламент Германии (Бундестага) привал минимизировать возможность обхода санкций, в том числе введенных в отношении российских предпринимателей. Трансляция заседания велась на официальном сайте федерального собрания. Закон предусматривает, в том числе, создание нового ведомства по контролю над соблюдением санкций, которое будет координировать работу компетентных органов ФРГ. Компании, чья деятельность нарушит санкционный режим, попадут под наблюдение специального уполномоченного, назначенного новым ведомством. Такие меры коснутся, в том числе, введенных против российских предпринимателей, отмечено в ходе заседания. В парламенте также намерены создать реестр активов подпадающих под санкции лиц, с целью улучшить обмен данными с тем, чтобы получить больше информации об их имуществе. Например, виллах, яхтах, частных самолетах. Вместе с тем, бизнесмены, находящиеся в санкционном списке обязаны раскрывать информацию об имеющихся у них активах. В случае невыполнения указанных мер, им грозит штраф или наказание в виде лишения свободы. Одновременно закон предусматривает запрет на использование наличных средств, если приобретет недвижимости. Ранее стало известно, что парламент Германии принял закон, позволяющий контролировать выполнение санкций против российских бизнесменов. Он улучшит обмен данными между различными органами власти Германии, чтобы облегчить доступ к активам, сообщило агентство DPA. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Парламент Германии (Бундестага) привал минимизировать возможность обхода санкций, в том числе введенных в отношении российских предпринимателей. Трансляция заседания велась на официальном сайте федерального собрания. Закон предусматривает, в том числе, создание нового ведомства по контролю над соблюдением санкций, которое будет координировать работу компетентных органов ФРГ. Компании, чья деятельность нарушит санкционный режим, попадут под наблюдение специального уполномоченного, назначенного новым ведомством. Такие меры коснутся, в том числе, введенных против российских предпринимателей, отмечено в ходе заседания. В парламенте также намерены создать реестр активов подпадающих под санкции лиц, с целью улучшить обмен данными с тем, чтобы получить больше информации об их имуществе. Например, виллах, яхтах, частных самолетах. Вместе с тем, бизнесмены, находящиеся в санкционном списке обязаны раскрывать информацию об имеющихся у них активах. В случае невыполнения указанных мер, им грозит штраф или наказание в виде лишения свободы. Одновременно закон предусматривает запрет на использование наличных средств, если приобретет недвижимости. Ранее стало известно, что парламент Германии принял закон, позволяющий контролировать выполнение санкций против российских бизнесменов. Он улучшит обмен данными между различными органами власти Германии, чтобы облегчить доступ к активам, сообщило агентство DPA.