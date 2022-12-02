ООН расследует казнь российских военных, Путин объяснил удары по Украине: главное к вечеру 2 декабря

ВСУ начали переходить на сторону РФ в связи с деморализацией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ООН начала расследование, касающееся видеозаписи с казнью российских военнопленных украинцами. Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Олафу Шольцу причину ударов РФ по Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 2 декабря.
- ООН проводит расследование, касающееся видео, на котором украинцы расстреливают российских военнослужащих в Макеевке (ДНР). Об этом сообщил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе в ходе пресс-конференции в Киеве.
- Путин объяснил Шольцу, что массированные удары по украинской инфраструктуре были нанесены в ответ на подрыв Крымского моста и другие провокации Киева. Слова главы РФ приводит пресс-служба Кремля.
- ВС РФ сорвали атаку ВСУ в Донецкой области на Краснолиманском направлении. Было убито и ранено более 100 украинских военных, передает Минобороны России.
- Командный пункт ВСУ в Артемовске подготовили к эвакуации. По словам офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, положение сил Украины в Артемовске значительно ухудшилось.
- Вооруженные Силы Украины (ВСУ) обстреляли центр Донецкой области. Врио главы ДНР Денис Пушилин назвал это ударом ВСУ по мирным жителям, заявив, что на территории не было военных объектов. Его слова приводит корреспондент URA.RU Таисия Воронцова.
- Бойцы ВСУ переходят на сторону РФ в связи с тем, что в рядах украинской армии началась деморализация. Об этом заявил вернувшийся из поездки в Малороссию председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий» генерал-майор Николай Тутрин. Его цитирует корреспондент URA.RU.
- Вооруженные силы России атакуют украинские позиции в населенном пункте Водяное на Авдеевском направлении в ДНР. ВСУ под давлением вынуждены покидать свои позиции.
- Экс-глава корпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников «Царские волки» Дмитрий Рогозин заявил, что СВО не завершится, пока Россия не возьмет Киев. По его словам, спецоперация также не закончится, пока Украина не будет ликвидирована как «форпост Запада».