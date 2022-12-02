ООН расследует казнь российских военных, Путин объяснил удары по Украине: главное к вечеру 2 декабря

02 декабря 2022 в 21:27 Размер текста - 17 +

ООН начала расследование, касающееся видеозаписи с казнью российских военнопленных украинцами. Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Олафу Шольцу причину ударов РФ по Украине. URA.RU приводит главные новости о спецоперации к вечеру 2 декабря.