ООН расследует казнь российских военных бойцами ВСУ 02 декабря 2022 в 17:32 Размер текста - 17 + Комиссия расследует подлинность и качество видео, заявили в организации Фото: wikipedia.org/White House новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ООН проводит расследование, касающееся видео, на котором украинцы расстреливают российских военнослужащих в Макеевке (ДНР). Об этом заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе. «Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сообщил Месе. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости. Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой бойцы ВСУ расстреливают военнопленных из РФ. Позже в ООН признали подлинность видеоматериала с казнью русских военных. Власти Украины заявили, что проверят это видео, сообщает Life . ООН проводит расследование, касающееся видео, на котором украинцы расстреливают российских военнослужащих в Макеевке (ДНР). Об этом заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе. «Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сообщил Месе. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости. Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой бойцы ВСУ расстреливают военнопленных из РФ. Позже в ООН признали подлинность видеоматериала с казнью русских военных. Власти Украины заявили, что проверят это видео, сообщает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям