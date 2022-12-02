ООН расследует казнь российских военных бойцами ВСУ

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Открытая лицензия на 04.08.2015. ООН., оон, совет безопасности
Комиссия расследует подлинность и качество видео, заявили в организации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ООН проводит расследование, касающееся видео, на котором украинцы расстреливают российских военнослужащих в Макеевке (ДНР). Об этом заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.

«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сообщил Месе. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой бойцы ВСУ расстреливают военнопленных из РФ. Позже в ООН признали подлинность видеоматериала с казнью русских военных. Власти Украины заявили, что проверят это видео, сообщает Life.

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ООН проводит расследование, касающееся видео, на котором украинцы расстреливают российских военнослужащих в Макеевке (ДНР). Об этом заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе. «Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сообщил Месе. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости. Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой бойцы ВСУ расстреливают военнопленных из РФ. Позже в ООН признали подлинность видеоматериала с казнью русских военных. Власти Украины заявили, что проверят это видео, сообщает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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