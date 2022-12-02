ООН расследует казнь российских военных бойцами ВСУ

Комиссия расследует подлинность и качество видео, заявили в организации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ООН проводит расследование, касающееся видео, на котором украинцы расстреливают российских военнослужащих в Макеевке (ДНР). Об этом заявил глава комиссии ООН по расследованию событий на Украине Эрик Месе.
«Мы знаем об этом событии, сейчас комиссия расследует как само видео, так и его качество, подлинность, а также элементы, чтобы глубже проникнуть в суть дела», — сообщил Месе. Свое заявление он сделал в ходе пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.
Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой бойцы ВСУ расстреливают военнопленных из РФ. Позже в ООН признали подлинность видеоматериала с казнью русских военных. Власти Украины заявили, что проверят это видео, сообщает