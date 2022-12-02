РИАН: армия РФ наступает на авдеевском направлении

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Докучаевск. ДНР, дым, колонна, армия, военные, техника, донбасс, танк, днр
В следствие удачных наступательных действий армии РФ, украинские военнослужащие вынуждены отступать Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России (ВС РФ) атакуют позиции украинских войск в населенном пункте Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Украинская армия под давлением вынуждена покидать свои позиции.

«Ведется штурм позиций ВСУ в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в ДНР», — пишет агентство РИА Новости. Наступление ведется при поддержке артиллерии и беспилотников. Благодаря грамотным действиям артиллерии и операторов беспилотных летательных аппаратов наступательные действия армии РФ вынуждают украинских бойцов покидать свои позиции, что обеспечивает продвижение ВС РФ.

Вчера, 1 декабря, сообщалось о значительном продвижении российской армии и захвате важных дорог на артемовском направлении. В следствие чего украинская армия вынуждена отступать и маневрировать по полям.

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Вооруженные силы России (ВС РФ) атакуют позиции украинских войск в населенном пункте Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Украинская армия под давлением вынуждена покидать свои позиции. «Ведется штурм позиций ВСУ в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в ДНР», — пишет агентство РИА Новости. Наступление ведется при поддержке артиллерии и беспилотников. Благодаря грамотным действиям артиллерии и операторов беспилотных летательных аппаратов наступательные действия армии РФ вынуждают украинских бойцов покидать свои позиции, что обеспечивает продвижение ВС РФ. Вчера, 1 декабря, сообщалось о значительном продвижении российской армии и захвате важных дорог на артемовском направлении. В следствие чего украинская армия вынуждена отступать и маневрировать по полям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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