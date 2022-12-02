РИАН: армия РФ наступает на авдеевском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) атакуют позиции украинских войск в населенном пункте Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Украинская армия под давлением вынуждена покидать свои позиции.
«Ведется штурм позиций ВСУ в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в ДНР», — пишет агентство РИА Новости. Наступление ведется при поддержке артиллерии и беспилотников. Благодаря грамотным действиям артиллерии и операторов беспилотных летательных аппаратов наступательные действия армии РФ вынуждают украинских бойцов покидать свои позиции, что обеспечивает продвижение ВС РФ.
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Вооруженные силы России (ВС РФ) атакуют позиции украинских войск в населенном пункте Водяное на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике. Украинская армия под давлением вынуждена покидать свои позиции. «Ведется штурм позиций ВСУ в населенном пункте Водяное на авдеевском направлении в ДНР», — пишет агентство РИА Новости. Наступление ведется при поддержке артиллерии и беспилотников. Благодаря грамотным действиям артиллерии и операторов беспилотных летательных аппаратов наступательные действия армии РФ вынуждают украинских бойцов покидать свои позиции, что обеспечивает продвижение ВС РФ. Вчера, 1 декабря, сообщалось о значительном продвижении российской армии и захвате важных дорог на артемовском направлении. В следствие чего украинская армия вынуждена отступать и маневрировать по полям.