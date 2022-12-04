04 декабря 2022

В Екатеринбурге на месяц закроют улицу

В Екатеринбурге ограничат движение транспорта по улице Корепина
© Служба новостей «URA.RU»
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Фонари без абажуров Ради. Екатеринбург, фонари, уличное освещение, знак стоп
На месяц перекроют движение транспорта в Орджоникидзевском районе города Фото:

В столице Урала на месяц перекроют движение транспорта по улице Корепина. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Балаклавского тупика до улицы Шефской с 17 декабря по 17 января 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга.

«Будет ограничено движение транспорта по улице Корепина, от Балаклавского тупика до улицы Шефской, с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству тепловых сетей», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Пермь организовали реверсивное движение. Причина — ремонт дороги. Работы на участке трассы продлятся до марта 2023 года.

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В столице Урала на месяц перекроют движение транспорта по улице Корепина. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Балаклавского тупика до улицы Шефской с 17 декабря по 17 января 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга. «Будет ограничено движение транспорта по улице Корепина, от Балаклавского тупика до улицы Шефской, с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству тепловых сетей», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Пермь организовали реверсивное движение. Причина — ремонт дороги. Работы на участке трассы продлятся до марта 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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