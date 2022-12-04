В Екатеринбурге на месяц закроют улицу

В столице Урала на месяц перекроют движение транспорта по улице Корепина. Автомобилисты не смогут попасть на участок от Балаклавского тупика до улицы Шефской с 17 декабря по 17 января 2023 года. Об этом URA.RU сообщили в мэрии Екатеринбурга.
«Будет ограничено движение транспорта по улице Корепина, от Балаклавского тупика до улицы Шефской, с 17 декабря 2022 года по 17 января 2023 года. На участке будут производиться работы по строительству тепловых сетей», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе Екатеринбург — Пермь организовали реверсивное движение. Причина — ремонт дороги. Работы на участке трассы продлятся до марта 2023 года.
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