05 декабря 2022

Замглавы свердловской полиции устроил масштабную ревизию силовиков в Нижнем Тагиле

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция начальника ГИБДД области Михаила Чебыкина. Курган, погоны, полковник мвд, полиция
Сергей Ремезков приехал с ревизией в Нижний Тагил Фото:

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, отвечающий за решение кадровых проблем в региональной полиции, приехал с ревизией в Нижний Тагил, где проверил навыки и знания стажирующихся силовиков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Полковник Ремезков ознакомился с состоянием дел в Центре профподготовки личного состава, посмотрел, в каких условиях обучаются и проживают курсанты, посетил занятия по криминалистике, физической и боевой практике, а также тир, где отрабатываются навыки стрельбы из табельного оружия», — сообщил полковник Горелых. Кроме этого, Ремезков оценил, в каких условиях силовиков обучают сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Замначальника проверил, как проводится патриотическое воспитание полицейских и спросил, чем главк может помочь Нижнему Тагилу. В приоритетах — увеличение доверия жителей к силовикам. В будущем Ремезков намерен проверить, как работает полиция еще в нескольких свердловских городах.

Кроме того, Ремезков наградил сотрудников, которые отличились во время службы. Особенно были отмечены восемь силовиков, среди которых глава ОВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров — его похвалили за достижения в охране общественного порядка.

Фото:
Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, отвечающий за решение кадровых проблем в региональной полиции, приехал с ревизией в Нижний Тагил, где проверил навыки и знания стажирующихся силовиков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Полковник Ремезков ознакомился с состоянием дел в Центре профподготовки личного состава, посмотрел, в каких условиях обучаются и проживают курсанты, посетил занятия по криминалистике, физической и боевой практике, а также тир, где отрабатываются навыки стрельбы из табельного оружия», — сообщил полковник Горелых. Кроме этого, Ремезков оценил, в каких условиях силовиков обучают сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова. Замначальника проверил, как проводится патриотическое воспитание полицейских и спросил, чем главк может помочь Нижнему Тагилу. В приоритетах — увеличение доверия жителей к силовикам. В будущем Ремезков намерен проверить, как работает полиция еще в нескольких свердловских городах. Кроме того, Ремезков наградил сотрудников, которые отличились во время службы. Особенно были отмечены восемь силовиков, среди которых глава ОВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров — его похвалили за достижения в охране общественного порядка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...