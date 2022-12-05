Замглавы свердловской полиции устроил масштабную ревизию силовиков в Нижнем Тагиле

Сергей Ремезков приехал с ревизией в Нижний Тагил Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Замначальника ГУ МВД по Свердловской области Сергей Ремезков, отвечающий за решение кадровых проблем в региональной полиции, приехал с ревизией в Нижний Тагил, где проверил навыки и знания стажирующихся силовиков. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Полковник Ремезков ознакомился с состоянием дел в Центре профподготовки личного состава, посмотрел, в каких условиях обучаются и проживают курсанты, посетил занятия по криминалистике, физической и боевой практике, а также тир, где отрабатываются навыки стрельбы из табельного оружия», — сообщил полковник Горелых. Кроме этого, Ремезков оценил, в каких условиях силовиков обучают сборке и разборке пистолета Макарова и автомата Калашникова.

Замначальника проверил, как проводится патриотическое воспитание полицейских и спросил, чем главк может помочь Нижнему Тагилу. В приоритетах — увеличение доверия жителей к силовикам. В будущем Ремезков намерен проверить, как работает полиция еще в нескольких свердловских городах.

Кроме того, Ремезков наградил сотрудников, которые отличились во время службы. Особенно были отмечены восемь силовиков, среди которых глава ОВД Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров — его похвалили за достижения в охране общественного порядка.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области