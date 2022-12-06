Комарова приехала на место ЧП в Нижневартовске

07 декабря 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова прибыла на место ЧП в Нижневартовске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Губернатор ХМАО Наталья Комарова утром 7 декабря приехала в Нижневартовск. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Наталья Комарова осмотрела место происшествия. В целях соблюдения техники безопасности муниципальным властям дано поручение выделить складские помещения под вещи жильцов дома, в котором произошло обрушение межэтажных перекрытий», — сообщается в канале. На месте ЧП вместе с губернатором находятся глава города Дмитрий Кощенко и начальник ГУ МЧС России по ХМАО Петр Кугуй. Начальник Нижневартовского гарнизона пожарной охраны Игорь Фролов рассказал, что территория вокруг дома оцеплена сотрудниками полиции, подъезды закрыты. Спасатели приступают ко второму этапу работ, в дальнейшем специалистам предстоит определить судьбу здания. Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова 7 декабря проведет встречу с семьями пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В городе в этот день объявлен траур. Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель восьми человек. Взрыв в жилом доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел вечером. Обновлено, 6:47. Глава округа возложила цветы к монументу «Добрый ангел мира» в память о погибших.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова утром 7 декабря приехала в Нижневартовск. Об этом сообщается в telegram-канале «Югра Официально». «Наталья Комарова осмотрела место происшествия. В целях соблюдения техники безопасности муниципальным властям дано поручение выделить складские помещения под вещи жильцов дома, в котором произошло обрушение межэтажных перекрытий», — сообщается в канале. На месте ЧП вместе с губернатором находятся глава города Дмитрий Кощенко и начальник ГУ МЧС России по ХМАО Петр Кугуй. Начальник Нижневартовского гарнизона пожарной охраны Игорь Фролов рассказал, что территория вокруг дома оцеплена сотрудниками полиции, подъезды закрыты. Спасатели приступают ко второму этапу работ, в дальнейшем специалистам предстоит определить судьбу здания. Ранее сообщалось, что губернатор ХМАО Наталья Комарова 7 декабря проведет встречу с семьями пострадавших при взрыве в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске. В городе в этот день объявлен траур. Поисково-спасательные работы завершены, подтверждена гибель восьми человек. Взрыв в жилом доме по адресу улица Мира, 6а в Нижневартовске произошел вечером. Обновлено, 6:47. Глава округа возложила цветы к монументу «Добрый ангел мира» в память о погибших.