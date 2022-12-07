В поселке ХМАО с молотка продается залоговое имущество

В поселке Игрим (ХМАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира, находящаяся в залоге у ОАО «Банк «Открытие». Объявление размещено на портале Avito.
«Продается 3-комнатная квартира общей площадью 66,9 кв. м, расположенная на 2 этаже 2-этажного жилого дома 1986 года постройки. Все коммуникации централизованные: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, отопление, канализация», — говорится в объявлении.
В объявлении говорится что собственником недвижимости является банк. В данный момент в квартире проживают прежние хозяева и просмотр временно невозможен.
Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) на аукционе продается пятикомнатная квартира стоимостью 2 117 000 рублей. Имущество в собственности у ПАО «Сбербанк».
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