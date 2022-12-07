07 декабря 2022

В поселке ХМАО с молотка продается залоговое имущество

© Служба новостей «URA.RU»
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Прежние собственники до сих пор проживают в квартире Фото:

В поселке Игрим (ХМАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира, находящаяся в залоге у ОАО «Банк «Открытие». Объявление размещено на портале Avito.

«Продается 3-комнатная квартира общей площадью 66,9 кв. м, расположенная на 2 этаже 2-этажного жилого дома 1986 года постройки. Все коммуникации централизованные: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, отопление, канализация», — говорится в объявлении.

В объявлении говорится что собственником недвижимости является банк. В данный момент в квартире проживают прежние хозяева и просмотр временно невозможен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) на аукционе продается пятикомнатная квартира стоимостью 2 117 000 рублей. Имущество в собственности у ПАО «Сбербанк».

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В поселке Игрим (ХМАО) на продажу выставлена трехкомнатная квартира, находящаяся в залоге у ОАО «Банк «Открытие». Объявление размещено на портале Avito. «Продается 3-комнатная квартира общей площадью 66,9 кв. м, расположенная на 2 этаже 2-этажного жилого дома 1986 года постройки. Все коммуникации централизованные: электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, отопление, канализация», — говорится в объявлении. В объявлении говорится что собственником недвижимости является банк. В данный момент в квартире проживают прежние хозяева и просмотр временно невозможен. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) на аукционе продается пятикомнатная квартира стоимостью 2 117 000 рублей. Имущество в собственности у ПАО «Сбербанк».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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