06 декабря 2022

В ХМАО на аукцион выставлена пятикомнатная квартира за 2 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Радужном пятикомнатная квартира выставлена на аукцион за 2 117 000 рублей Фото:

В Радужном (ХМАО) на аукционе продается пятикомнатная квартира стоимостью 2 117 000 рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«ПАО „Сбербанк“ реализует имущество: пятикомнатная квартира общей площадью 109,6 кв. м. Дом панельный. Внутренняя отделка: требует косметического ремонта», — сообщается в объявлении.

Продавец отмечает, что квартира расположена в районе с развитой инфраструктурой. Она находится на первом этаже девятиэтажного дома. Санузел в квартире раздельный, также есть балкон.

Электронный аукцион продлится до 13 февраля 2023 года. Продавец уточняет, что в квартире имеется обременение в виде зарегистрированных граждан, в том числе несовершеннолетних.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit.

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В Радужном (ХМАО) на аукционе продается пятикомнатная квартира стоимостью 2 117 000 рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «ПАО „Сбербанк“ реализует имущество: пятикомнатная квартира общей площадью 109,6 кв. м. Дом панельный. Внутренняя отделка: требует косметического ремонта», — сообщается в объявлении. Продавец отмечает, что квартира расположена в районе с развитой инфраструктурой. Она находится на первом этаже девятиэтажного дома. Санузел в квартире раздельный, также есть балкон. Электронный аукцион продлится до 13 февраля 2023 года. Продавец уточняет, что в квартире имеется обременение в виде зарегистрированных граждан, в том числе несовершеннолетних. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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