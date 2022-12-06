В ХМАО на аукцион выставлена пятикомнатная квартира за 2 млн рублей

В Радужном (ХМАО) на аукционе продается пятикомнатная квартира стоимостью 2 117 000 рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«ПАО „Сбербанк“ реализует имущество: пятикомнатная квартира общей площадью 109,6 кв. м. Дом панельный. Внутренняя отделка: требует косметического ремонта», — сообщается в объявлении.
Продавец отмечает, что квартира расположена в районе с развитой инфраструктурой. Она находится на первом этаже девятиэтажного дома. Санузел в квартире раздельный, также есть балкон.
Электронный аукцион продлится до 13 февраля 2023 года. Продавец уточняет, что в квартире имеется обременение в виде зарегистрированных граждан, в том числе несовершеннолетних.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте за 22 миллиона рублей продают пятикомнатную квартиру с элементами системы «умный дом», которая управляется через смартфон. В частности, можно использовать приложение от Apple — Homekit.
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