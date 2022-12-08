В ХМАО только треть жителей рассчитывает на новогоднюю премию

09 декабря 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

Выплату бонусов к Новому году ожидает только треть работников в ХМАО Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО только треть трудоустроенных жителей округа надеется получить премии по итогам года. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «На выплату годового бонуса рассчитывают три из десяти жителей Югры, согласно опросам сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в которых приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из города», — сообщили в компании. Выплату премии ожидают в этом году 34% работающих. Больше половины (54% — прим. URA.RU) не надеются на его выплату, 36% сообщили, что их компании не выплачивают бонусы по итогам года. Также 11% не ждут премий из-за нестабильного финансового положения работодателя, еще 7% — по иной причине. Каждая третья компания Югры выплатит бонусы сотрудникам. Из этих 18% премируют всех работников, а 12% руководителей сделают это выборочно. Треть компаний не выплатят ничего, еще треть руководителей округа этот вопрос еще обсуждает. «Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 32 процента, то среди респондентов старше 45 — только 23», — добавили аналитики компании.

В ХМАО только треть трудоустроенных жителей округа надеется получить премии по итогам года. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса SuperJob. «На выплату годового бонуса рассчитывают три из десяти жителей Югры, согласно опросам сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в которых приняли участие менеджеры по персоналу и трудоустроенные представители экономически активного населения из города», — сообщили в компании. Выплату премии ожидают в этом году 34% работающих. Больше половины (54% — прим. URA.RU) не надеются на его выплату, 36% сообщили, что их компании не выплачивают бонусы по итогам года. Также 11% не ждут премий из-за нестабильного финансового положения работодателя, еще 7% — по иной причине. Каждая третья компания Югры выплатит бонусы сотрудникам. Из этих 18% премируют всех работников, а 12% руководителей сделают это выборочно. Треть компаний не выплатят ничего, еще треть руководителей округа этот вопрос еще обсуждает. «Чем старше респонденты, тем реже они рассчитывают на бонус: если среди опрошенных до 34 лет оптимистично настроены 32 процента, то среди респондентов старше 45 — только 23», — добавили аналитики компании.