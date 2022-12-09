Челябинцы определят остановки транспорта, где нужно установить электронные табло

10 декабря 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

В текущем году в городе установили почти 100 табло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Челябинска проводят опрос горожан, где необходимо установить электронные табло с информацией о времени движения общественного транспорта. Расположение существующих табло отражено в векторной карте. «В этом году администрацией Челябинска установлено почти 100 табло прибытия на остановках общественного транспорта. Напишите в комментариях, где вы хотите увидеть новые табло в следующие годы», — просят горожан в паблике «Транспорт челябинской агломерации». Электронные табло показывают ориентировочное время прибытия маршрута общественного транспорта. Это делает время ожидания более предсказуемым, повышая комфорт пользования общественным транспортом. Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области обязало министерство дорожного хозяйства и транспорта региона вернуть три важных маршрута общественного транспорта. Работу должны возобновить автобусы № 20, 39 и 86, которые были остановлены в конце октября. Места расположения электронных табло на остановках транспорта в Челябинске Telegram-канал «Транспорт челябинской агломерации»

Власти Челябинска проводят опрос горожан, где необходимо установить электронные табло с информацией о времени движения общественного транспорта. Расположение существующих табло отражено в векторной карте. «В этом году администрацией Челябинска установлено почти 100 табло прибытия на остановках общественного транспорта. Напишите в комментариях, где вы хотите увидеть новые табло в следующие годы», — просят горожан в паблике «Транспорт челябинской агломерации». Электронные табло показывают ориентировочное время прибытия маршрута общественного транспорта. Это делает время ожидания более предсказуемым, повышая комфорт пользования общественным транспортом. Ранее управление Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области обязало министерство дорожного хозяйства и транспорта региона вернуть три важных маршрута общественного транспорта. Работу должны возобновить автобусы № 20, 39 и 86, которые были остановлены в конце октября.