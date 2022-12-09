09 декабря 2022

Сергей Безруков снял видео, как отдыхает в челябинской бане

Актер Безруков похвалил баню в Челябинске
© Служба новостей «URA.RU»
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Кастинг во ВГИК с Сергеем Безруковым на Свердловской киностудии. Екатеринбург, безруков сергей
Актер считает, что баня помогает восстановится на гастролях Фото:

Актер Сергей Безруков после спектакля в Челябинске посетил одну из местных бань. Он остался доволен уровнем оказанных услуг.

«Традициям не изменяю. На гастролях самый лучший способ восстановить силы и отдохнуть душой — баня! В Челябинске баня оказалась замечательная», — написал Сергей Безруков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Запись актер дополнил коротким видео. На ролике видно чан для купания, установленный на улице. Название бани артист афишировать не стал.

В ноябре Сергей Безруков дал спектакль в Тюмени. Он также остался доволен теплым приемом со стороны горожан и поблагодарил их за позитивные эмоции.

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Актер Сергей Безруков после спектакля в Челябинске посетил одну из местных бань. Он остался доволен уровнем оказанных услуг. «Традициям не изменяю. На гастролях самый лучший способ восстановить силы и отдохнуть душой — баня! В Челябинске баня оказалась замечательная», — написал Сергей Безруков на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Запись актер дополнил коротким видео. На ролике видно чан для купания, установленный на улице. Название бани артист афишировать не стал. В ноябре Сергей Безруков дал спектакль в Тюмени. Он также остался доволен теплым приемом со стороны горожан и поблагодарил их за позитивные эмоции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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