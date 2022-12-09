Сергей Безруков снял видео, как отдыхает в челябинской бане

Актер считает, что баня помогает восстановится на гастролях
Актер Сергей Безруков после спектакля в Челябинске посетил одну из местных бань. Он остался доволен уровнем оказанных услуг.
«Традициям не изменяю. На гастролях самый лучший способ восстановить силы и отдохнуть душой — баня! В Челябинске баня оказалась замечательная», — написал Сергей Безруков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Запись актер дополнил коротким
В ноябре Сергей Безруков дал спектакль в Тюмени. Он также остался доволен теплым приемом со стороны горожан и поблагодарил их за позитивные эмоции.
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