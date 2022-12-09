Сергей Безруков снял видео, как отдыхает в челябинской бане

Актер Безруков похвалил баню в Челябинске

Актер считает, что баня помогает восстановится на гастролях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Сергей Безруков после спектакля в Челябинске посетил одну из местных бань. Он остался доволен уровнем оказанных услуг.

«Традициям не изменяю. На гастролях самый лучший способ восстановить силы и отдохнуть душой — баня! В Челябинске баня оказалась замечательная», — написал Сергей Безруков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Запись актер дополнил коротким видео . На ролике видно чан для купания, установленный на улице. Название бани артист афишировать не стал.

В ноябре Сергей Безруков дал спектакль в Тюмени. Он также остался доволен теплым приемом со стороны горожан и поблагодарил их за позитивные эмоции.