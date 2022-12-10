В ХМАО в торговом центре умер посетитель 11 декабря 2022 в 15:11 Размер текста - 17 + В торговом центре с мужчиной была супруга, которая и вызвала скорую помощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте (ХМАО) во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Жена подтвердила, что у умершего ранее были проблемы с сердцем. Смерть биологическая, криминальной составляющей нет. Более подробная информация будет предоставлена позже», — рассказал собеседник. Уточняется, что мужчина пожаловался на боль в груди. Супруга вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) женщина скончалась во время поездки на автобусе. В пресс-службе мэрии города факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили что не располагают подробностями. В Сургуте (ХМАО) во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Жена подтвердила, что у умершего ранее были проблемы с сердцем. Смерть биологическая, криминальной составляющей нет. Более подробная информация будет предоставлена позже», — рассказал собеседник. Уточняется, что мужчина пожаловался на боль в груди. Супруга вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) женщина скончалась во время поездки на автобусе. В пресс-службе мэрии города факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили что не располагают подробностями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям