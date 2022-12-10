10 декабря 2022
09 декабря 2022

В ХМАО в торговом центре умер посетитель

© Служба новостей «URA.RU»
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В торговом центре с мужчиной была супруга, которая и вызвала скорую помощь Фото:

В Сургуте (ХМАО) во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.

«Во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Жена подтвердила, что у умершего ранее были проблемы с сердцем. Смерть биологическая, криминальной составляющей нет. Более подробная информация будет предоставлена позже», — рассказал собеседник. Уточняется, что мужчина пожаловался на боль в груди. Супруга вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) женщина скончалась во время поездки на автобусе. В пресс-службе мэрии города факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили что не располагают подробностями.

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В Сургуте (ХМАО) во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил источник в силовых структурах. «Во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Жена подтвердила, что у умершего ранее были проблемы с сердцем. Смерть биологическая, криминальной составляющей нет. Более подробная информация будет предоставлена позже», — рассказал собеседник. Уточняется, что мужчина пожаловался на боль в груди. Супруга вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) женщина скончалась во время поездки на автобусе. В пресс-службе мэрии города факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили что не располагают подробностями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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