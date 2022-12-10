В ХМАО в торговом центре умер посетитель

В Сургуте (ХМАО) во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Информацию корреспонденту URA.RU подтвердил источник в силовых структурах.
«Во время посещения торгового центра скончался 55-летний мужчина. Жена подтвердила, что у умершего ранее были проблемы с сердцем. Смерть биологическая, криминальной составляющей нет. Более подробная информация будет предоставлена позже», — рассказал собеседник. Уточняется, что мужчина пожаловался на боль в груди. Супруга вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) женщина скончалась во время поездки на автобусе. В пресс-службе мэрии города факт смерти пассажирки подтвердили, но уточнили что не располагают подробностями.
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