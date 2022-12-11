11 декабря 2022
10 декабря 2022

В ХМАО с аукциона продается здание магазина за 1 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок Юбилейный и окрестности. Пермский край, продукты, сельский магазин, сельпо, продуктовый магазин, цены на продукты
Здание магазина в Междуреченском продается с торгов (фото из архива) Фото:

В поселке Междуреченский Кондинского района (ХМАО) с торгов продается одноэтажное торговое здание под магазин за миллион рублей. Объявление размещено на сайте Avito.

«В процедуре исполнительного производства с торгов реализуется имущество: торговое помещение общей площадью 74 квадратных метра, назначение — здание магазина. С помещением продается земельный участок площадью 132 квадратных метра. Торги проходят в форме открытого аукциона», — указано в объявлении. Стоимость объекта — 1 053 156 рублей.

Помещение находится в залоге, объявление размещено ПАО «Сбербанк». Продавец отмечает, что в нем требуется сделать косметический ремонт. У здания имеется отдельный вход и зона погрузки. Оно расположено вблизи автомагистралей и остановки общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в поселке Игрим на продажу выставлена трехкомнатная квартира, находящаяся в залоге у ОАО «Банк «Открытие». В квартире проживают прежние хозяева и просмотр временно невозможен.

Здание магазина в поселке Междуреченский продается за 1 млн рублей

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В поселке Междуреченский Кондинского района (ХМАО) с торгов продается одноэтажное торговое здание под магазин за миллион рублей. Объявление размещено на сайте Avito. «В процедуре исполнительного производства с торгов реализуется имущество: торговое помещение общей площадью 74 квадратных метра, назначение — здание магазина. С помещением продается земельный участок площадью 132 квадратных метра. Торги проходят в форме открытого аукциона», — указано в объявлении. Стоимость объекта — 1 053 156 рублей. Помещение находится в залоге, объявление размещено ПАО «Сбербанк». Продавец отмечает, что в нем требуется сделать косметический ремонт. У здания имеется отдельный вход и зона погрузки. Оно расположено вблизи автомагистралей и остановки общественного транспорта. Ранее сообщалось, что в поселке Игрим на продажу выставлена трехкомнатная квартира, находящаяся в залоге у ОАО «Банк «Открытие». В квартире проживают прежние хозяева и просмотр временно невозможен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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