В поселке Междуреченский Кондинского района (ХМАО) с торгов продается одноэтажное торговое здание под магазин за миллион рублей. Объявление размещено на сайте Avito.
«В процедуре исполнительного производства с торгов реализуется имущество: торговое помещение общей площадью 74 квадратных метра, назначение — здание магазина. С помещением продается земельный участок площадью 132 квадратных метра. Торги проходят в форме открытого аукциона», — указано в объявлении. Стоимость объекта — 1 053 156 рублей.
Помещение находится в залоге, объявление размещено ПАО «Сбербанк». Продавец отмечает, что в нем требуется сделать косметический ремонт. У здания имеется отдельный вход и зона погрузки. Оно расположено вблизи автомагистралей и остановки общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что в поселке Игрим на продажу выставлена трехкомнатная квартира, находящаяся в залоге у ОАО «Банк «Открытие». В квартире проживают прежние хозяева и просмотр временно невозможен.
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