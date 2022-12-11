Челябинский генерал МВД уехал на Северный Кавказ. Фото

12 декабря 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Свой визит Михаил Скоков начал с возложения цветов к мемориалу погибших сотрудников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков с рабочим визитом прибыл в Северо-Кавказский регион. Там он встретился с южноуральскими полицейскими, находящимися в командировке на пункте пропуска Затеречный. Об этом URA.RU сообщили 12 декабря в пресс-службе полицейского главка. «На торжественном построении личного состава Михаил Скоков выразил полицейским благодарность за службу и вручил почетные грамоты — награждено 45 полицейских. Он подчеркнул, что оказанное ставропольским коллегам содействие в охране общественного порядка получило положительную оценку», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Скоков осмотрел территорию пункта и отметил, что данные им в ходе летнего визита поручения по созданию комфортных условий для несения службы выполнены. Спортивный зал оснащен тренажерами и спортинвентарем, в досуговом классе создана зона отдыха. Также укреплена антитеррористическая защищенность объекта несения службы. Генерал-лейтенант полиции заявил, что полугодовая служебная командировка завершается, и скоро сотрудники вернутся домой и воссоединятся с семьями. Их сменит новый сводный отряд из числа сотрудников органов полиции региона, которые следующие полгода будут служить на пункте пропуска Затеречный в Ставропольском крае. Михаил Скоков выдал грамоты и благодарности 45 челябинским полицейским Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Полугодовая служебная командировка челябинских полицейских завершается и скоро они вернутся домой Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков с рабочим визитом прибыл в Северо-Кавказский регион. Там он встретился с южноуральскими полицейскими, находящимися в командировке на пункте пропуска Затеречный. Об этом URA.RU сообщили 12 декабря в пресс-службе полицейского главка. «На торжественном построении личного состава Михаил Скоков выразил полицейским благодарность за службу и вручил почетные грамоты — награждено 45 полицейских. Он подчеркнул, что оказанное ставропольским коллегам содействие в охране общественного порядка получило положительную оценку», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Скоков осмотрел территорию пункта и отметил, что данные им в ходе летнего визита поручения по созданию комфортных условий для несения службы выполнены. Спортивный зал оснащен тренажерами и спортинвентарем, в досуговом классе создана зона отдыха. Также укреплена антитеррористическая защищенность объекта несения службы. Генерал-лейтенант полиции заявил, что полугодовая служебная командировка завершается, и скоро сотрудники вернутся домой и воссоединятся с семьями. Их сменит новый сводный отряд из числа сотрудников органов полиции региона, которые следующие полгода будут служить на пункте пропуска Затеречный в Ставропольском крае.