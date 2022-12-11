11 декабря 2022
10 декабря 2022
09 декабря 2022

Челябинский генерал МВД уехал на Северный Кавказ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Свой визит Михаил Скоков начал с возложения цветов к мемориалу погибших сотрудников Фото:

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков с рабочим визитом прибыл в Северо-Кавказский регион. Там он встретился с южноуральскими полицейскими, находящимися в командировке на пункте пропуска Затеречный. Об этом URA.RU сообщили 12 декабря в пресс-службе полицейского главка.

«На торжественном построении личного состава Михаил Скоков выразил полицейским благодарность за службу и вручил почетные грамоты — награждено 45 полицейских. Он подчеркнул, что оказанное ставропольским коллегам содействие в охране общественного порядка получило положительную оценку», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Скоков осмотрел территорию пункта и отметил, что данные им в ходе летнего визита поручения по созданию комфортных условий для несения службы выполнены. Спортивный зал оснащен тренажерами и спортинвентарем, в досуговом классе создана зона отдыха. Также укреплена антитеррористическая защищенность объекта несения службы.

Генерал-лейтенант полиции заявил, что полугодовая служебная командировка завершается, и скоро сотрудники вернутся домой и воссоединятся с семьями. Их сменит новый сводный отряд из числа сотрудников органов полиции региона, которые следующие полгода будут служить на пункте пропуска Затеречный в Ставропольском крае.

Михаил Скоков выдал грамоты и благодарности 45 челябинским полицейским
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Полугодовая служебная командировка челябинских полицейских завершается и скоро они вернутся домой
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Начальник ГУ МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков с рабочим визитом прибыл в Северо-Кавказский регион. Там он встретился с южноуральскими полицейскими, находящимися в командировке на пункте пропуска Затеречный. Об этом URA.RU сообщили 12 декабря в пресс-службе полицейского главка. «На торжественном построении личного состава Михаил Скоков выразил полицейским благодарность за службу и вручил почетные грамоты — награждено 45 полицейских. Он подчеркнул, что оказанное ставропольским коллегам содействие в охране общественного порядка получило положительную оценку», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Скоков осмотрел территорию пункта и отметил, что данные им в ходе летнего визита поручения по созданию комфортных условий для несения службы выполнены. Спортивный зал оснащен тренажерами и спортинвентарем, в досуговом классе создана зона отдыха. Также укреплена антитеррористическая защищенность объекта несения службы. Генерал-лейтенант полиции заявил, что полугодовая служебная командировка завершается, и скоро сотрудники вернутся домой и воссоединятся с семьями. Их сменит новый сводный отряд из числа сотрудников органов полиции региона, которые следующие полгода будут служить на пункте пропуска Затеречный в Ставропольском крае.
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© Служба новостей «URA.RU»
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