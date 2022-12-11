11 декабря 2022
10 декабря 2022
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Махонин в прямом эфире на «России-24» ответит на все вопросы пермяков

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Вручение премий в области искусства и культуры Пермского края. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин подведет итоги 2022 года Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 14 декабря в прямом эфире на телеканале «Россия-24» подведет итоги 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона. Задать вопрос Махонину по телефону редакции смогут все жители края.

«Главный вопрос — каким был 2022 год для Пермского края и как регион смог ответить на вызовы. Прямой эфир пройдет на телеканале „Россия-24“, радиостанции „Радио России“ и „Вести FM“, а также на сайте „Вести Пермь“ и в группе „Пермский край“ соцсети „ВКонтакте“ в 13.00 14 декабря», — отметили в пресс-службе.

Телефон редакции — (342) 260-00-00. Также на 27 декабря запланирована встреча Дмитрия Махонина с главными редакторами пермских СМИ.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 14 декабря в прямом эфире на телеканале «Россия-24» подведет итоги 2022 года. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе главы региона. Задать вопрос Махонину по телефону редакции смогут все жители края. «Главный вопрос — каким был 2022 год для Пермского края и как регион смог ответить на вызовы. Прямой эфир пройдет на телеканале „Россия-24“, радиостанции „Радио России“ и „Вести FM“, а также на сайте „Вести Пермь“ и в группе „Пермский край“ соцсети „ВКонтакте“ в 13.00 14 декабря», — отметили в пресс-службе. Телефон редакции — (342) 260-00-00. Также на 27 декабря запланирована встреча Дмитрия Махонина с главными редакторами пермских СМИ.
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