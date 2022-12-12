Аномальные морозы возвращаются в Челябинскую область Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В ближайшие дни температура в Челябинской области вновь начнет опускаться к 30-градусным отметкам. Об этом сообщили URA.RU 12 декабря в региональном ЦГМС.

«Холодать начнет в ночь на вторник, 13 декабря. Столбик термометра будет опускаться до минус 15, а в низинах до минус 20 градусов. В ночь на 14 декабря похолодает уже до минус 27 градусов», — пояснили в Челябинском гидрометеоцентре.

Осадков при этом не ожидается, но сильный ветер усилит дискомфорт для южноуральцев. Его порывы будут достигать 8—12 метров в секунду. При этом днем температура будет выравниваться для обычных декабрьских показателей: 6—15 градусов мороза.

В самом Челябинске погода будет мягче, чем в целом по области. Ночной температурный минимум составит минус 22 градуса, днем прогнозируется 9—13 градусов мороза. Снега также не ожидается.