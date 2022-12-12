Место взрыва в Нижневартовске обследуют специалисты

В Нижневартовске началась экспертиза разрушенного дома Фото: Елена Антипина © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

В Нижневартовске (ХМАО) на месте разрушенного после взрыва газа дома начали работу эксперты ВНИИ ГО и ЧС. Пресс-служба мэрии города сообщила, что группа из пяти человек приступила к обследованию, и опубликовала видео работы специалистов.

«Эксперты Всероссийского научно-исследовательского института ГО и ЧС приступили к обследованию дома 6а на улице Мира, где в результате ЧП 4 декабря произошло частичное обрушение здания. В составе группы пять человек. С собой специалисты привезли необходимое оборудование», — прокомментировали в мэрии.

Эксперты проведут комплексную диагностику разрушенного дома и трех прилегающих зданий с помощью мобильного комплекса «Струна». «Они узнают состояние грунта у основания здания на Мира, 6а, свай, фундамента и других обязательных параметров конструкций. В первую очередь перед экспертами стоит задача проверить состояние первого, второго подъездов и оценить возможность дальнейшего проживания там жителей. А также узнать возможность использования фундамента третьего и четвертого подъездов», — добавили в мэрии.

Ранее URA.RU писало о сроках экспертизы разрушенного дома. Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко рассказал на встрече с жителями, что обследование займет две недели.