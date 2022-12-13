Новый военный комиссар ХМАО прошел боевое крещение мобилизацией

14 декабря 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В ХМАО уже два месяца новый военный комиссар Фото: Антон Артемьев новость из сюжета Мобилизация в России Новый военный комиссар ХМАО Роман Вуколов, который официально находится в должности уже два месяца, успешно прошел боевое крещение мобилизацией. Таким мнением с URA.RU поделился вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, а также еще несколько должностных лиц, которые находятся в постоянном контакте с югорским военкомом. «Роман Владимирович Вуколов в должности военного комиссара Югры прошел крещение мобилизационным периодом. В целом, характеризовал бы его как перспективного офицера, который может выполнять все поставленные задачи и в период мобилизации и в период призыва. Координация налажена. К советам, предложениям друг друга прислушиваемся», — сказал Тиртока. Сослуживцы, которые вместе с Вуколовым вели мобилизационную компанию, отметили, что его назначение произошло в крайне сложный период для военных комиссариатов. «Мобилизация для всех стала первым опытом, не было такого в современной России, было ведь все теоретически. Он (Роман Вуколов) нормально справился с поставленной задачей. Критических проблем в работе не было», — сказал военком одного из югорских городов. «У меня положительное о нем впечатление. Есть вопросы рабочие, но это везде бывает. Мы лично знакомы, он приезжал на территорию, потому что у нас окружной сборный пункт рядом с городом, вот он ставит задачи и требует решения этих задач. Мы совместно находим решение проблем», — выразил свое мнение мэр Пыть-Яха Александр Морозов. Сам военный комиссар Югры назвал первые месяцы в новой должности обычным выполнением задач. «Я дал присягу, когда стал офицером еще будучи курсантом, и для меня это обычное выполнение задач, независимо от обстановки. Всего, что я достиг, этого я достиг еще будучи курсантом — офицерского звания лейтенант, всех навыков и опыта. А все остальное, идет как положено, в соответствии с занимаемой должностью», — сказал Вуколов. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый военный комиссар ХМАО Роман Вуколов, который официально находится в должности уже два месяца, успешно прошел боевое крещение мобилизацией. Таким мнением с URA.RU поделился вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, а также еще несколько должностных лиц, которые находятся в постоянном контакте с югорским военкомом. «Роман Владимирович Вуколов в должности военного комиссара Югры прошел крещение мобилизационным периодом. В целом, характеризовал бы его как перспективного офицера, который может выполнять все поставленные задачи и в период мобилизации и в период призыва. Координация налажена. К советам, предложениям друг друга прислушиваемся», — сказал Тиртока. Сослуживцы, которые вместе с Вуколовым вели мобилизационную компанию, отметили, что его назначение произошло в крайне сложный период для военных комиссариатов. «Мобилизация для всех стала первым опытом, не было такого в современной России, было ведь все теоретически. Он (Роман Вуколов) нормально справился с поставленной задачей. Критических проблем в работе не было», — сказал военком одного из югорских городов. «У меня положительное о нем впечатление. Есть вопросы рабочие, но это везде бывает. Мы лично знакомы, он приезжал на территорию, потому что у нас окружной сборный пункт рядом с городом, вот он ставит задачи и требует решения этих задач. Мы совместно находим решение проблем», — выразил свое мнение мэр Пыть-Яха Александр Морозов. Сам военный комиссар Югры назвал первые месяцы в новой должности обычным выполнением задач. «Я дал присягу, когда стал офицером еще будучи курсантом, и для меня это обычное выполнение задач, независимо от обстановки. Всего, что я достиг, этого я достиг еще будучи курсантом — офицерского звания лейтенант, всех навыков и опыта. А все остальное, идет как положено, в соответствии с занимаемой должностью», — сказал Вуколов. О частичной мобилизации в стране президент РФ Владимир Путин объявил 21 сентября. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о завершении мобилизационных мероприятий. С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.