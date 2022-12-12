В Перми у рынка пропала пенсионер

Женщина вышла на трамвайной остановке у центрального рынка
В Перми пропала 68-летняя местная жительница Файруза Чикулаева. Об этом сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой. Последний раз ее видели у центрального рынка.
«Пропала Чикулаева Файруза Тимершанова, 68 лет. Днем вышла из трамвая (г. Пермь, Ленинский р-он, ост. „ЦКР“)», — говорится в группе.
Приметы пермячки: невысокий рост 155-165 см, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Одета Файруза Чикулаева была одета сиреневое пальто, серую шапку из меха и черные длинные сапоги. Всех, кто знает о ее местонахождении просят сообщить в полицию или организаторам отряда.
Фото и приметы пропавшей
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