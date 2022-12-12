12 декабря 2022

В Перми у рынка пропала пенсионер

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа общественного транспорта, Пермь, общественный транспорт, автобусная останвока, остановка центральный рынок
Женщина вышла на трамвайной остановке у центрального рынка Фото:

В Перми пропала 68-летняя местная жительница Файруза Чикулаева. Об этом сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой. Последний раз ее видели у центрального рынка.

«Пропала Чикулаева Файруза Тимершанова, 68 лет. Днем вышла из трамвая (г. Пермь, Ленинский р-он, ост. „ЦКР“)», — говорится в группе.

Приметы пермячки: невысокий рост 155-165 см, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Одета Файруза Чикулаева была одета сиреневое пальто, серую шапку из меха и черные длинные сапоги. Всех, кто знает о ее местонахождении просят сообщить в полицию или организаторам отряда.

Фото и приметы пропавшей

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В Перми пропала 68-летняя местная жительница Файруза Чикулаева. Об этом сообщается в группе поискового отряда имени Ирины Бухановой. Последний раз ее видели у центрального рынка. «Пропала Чикулаева Файруза Тимершанова, 68 лет. Днем вышла из трамвая (г. Пермь, Ленинский р-он, ост. „ЦКР“)», — говорится в группе. Приметы пермячки: невысокий рост 155-165 см, худощавое телосложение, седые волосы, зеленые глаза. Одета Файруза Чикулаева была одета сиреневое пальто, серую шапку из меха и черные длинные сапоги. Всех, кто знает о ее местонахождении просят сообщить в полицию или организаторам отряда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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