Пермский турклуб разыгрывает поездку на Байкал

Победителя объявят 13 января 2023 года Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Пермский туристический клуб «Гора» разыгрывает путешествие на Байкал. Условия розыгрыша клуб выложил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Путешествие по Байкалу на специальных треккинговых коньках, поход вокруг Ольхона с палатками или экскурсионный тур с комфортом? Мы исполняем мечты и подарим любой тур на Байкал совершенно бесплатно! Для этого нужно быть участником нашего сообщества и сделать репост записи про розыгрыш», — указано в группе «Турклуб ГОРА. Походы и путешествия!».

Имя победителя турклуб объявит 13 января 2023 года. Он сможет выбрать любое из путешествий на Байкал зимой-весной: поход на коньках с турбазами с февраля по март, экскурсионный тур в феврале или марте, поход на коньках вокруг Ольхона в марте.

Ранее URA.RU рассказывало, что в пермском ТРЦ в декабре разыграют 15 ноутбуков Apple. Желающим участвовать в розыгрыше нужно с 1 по 30 декабря совершать покупки в любых магазинах торгового центра на сумму более 2000 рублей.