Элиты отреагировали на заявление Текслера о втором губернаторском сроке в Челябинской области

14 декабря 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Заявления Алексея Текслера о продолжении работы на Южном Урале ожидали многие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заявление Алексея Текслера о готовности баллотироваться в 2024 году на второй губернаторский срок позитивно оценили политологи и представители политической элиты Челябинской области. Первые оценки прозвучали 14 декабря после прямой линии, где глава региона больше трех часов отвечал на вопросы южноуральцев. «„Куча планов“ и „работа“ на длительную перспективу — верные акценты Текслера в его заявлении о готовности выдвигаться на второй срок в 2024 году, высказанном на прямой линии. Губернатор Челябинской области — реальный визионер, понимающий логику перспективного развития системный менеджер, эффективный лоббист», — заявил Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Политолог в своем telegram-канале отметил, что за время руководства Текслера в регионе многое изменилось — это касается политического стиля, консолидации элит, единой инвестиционной политики. Политолог уверен, что многое еще поменяется, причем для области это будут перемены к лучшему. «Поддерживаю решение губернатора продолжать работать. На самом деле, в таком большом регионе за один срок добиться ощутимых результатов достаточно сложно. Тем более, что много масштабных проектов, таких как метротрам, которые не построишь за два года. Думаю, что Алексей Текслер на своем месте, свою работу знает. А я, со своей стороны, как депутат Госдумы, готов ему помогать», — заявил лидер региональных справедливороссов Валерий Гартунг. «Текслер тонко чувствует потребности и проблемы южноуральцев, он стал инициатором многих региональных законов. Ему удается привлекать значительные финансовые средства на реализацию амбициозных проектов, которые реализуются в области, служат ее развитию. Эта работа замечена и оценена и простыми южноуральцами. У губернатора и региональных властей есть поддержка в лице неравнодушных к судьбе региона и активных граждан. По всем проблемным вопросам, которые прозвучали с территорий, депутаты готовы оказать содействие в их решении в рамках парламентского контроля», — подчеркнул спикер заксобрания региона Александр Лазарев. «Такое важное политическое заявление, конечно, не экспромт и, конечно, согласовано на федеральном уровне. Уже в 2023 году можно ожидать активизации местных политигроков с прицелом на губернаторские выборы. И Текслер сегодня сработал на упреждение, демонстрируя и серьезность намерений, и уверенность в силах, и наличие политресурса», — резюмировал политолог Александр Мельников. О намерении участвовать в губернаторских выборах 2024 года Текслер сообщил в ходе общения с южноуральцами 14 декабря. Заявление стало одним из моментов прямой линии, которая длилась больше трех часов и была посвящена, главным образом, проблемам жителей региона. Всего на нее поступило более 6 тысяч обращений жителей Челябинской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление Алексея Текслера о готовности баллотироваться в 2024 году на второй губернаторский срок позитивно оценили политологи и представители политической элиты Челябинской области. Первые оценки прозвучали 14 декабря после прямой линии, где глава региона больше трех часов отвечал на вопросы южноуральцев. «„Куча планов“ и „работа“ на длительную перспективу — верные акценты Текслера в его заявлении о готовности выдвигаться на второй срок в 2024 году, высказанном на прямой линии. Губернатор Челябинской области — реальный визионер, понимающий логику перспективного развития системный менеджер, эффективный лоббист», — заявил Дмитрий Орлов, гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Политолог в своем telegram-канале отметил, что за время руководства Текслера в регионе многое изменилось — это касается политического стиля, консолидации элит, единой инвестиционной политики. Политолог уверен, что многое еще поменяется, причем для области это будут перемены к лучшему. «Поддерживаю решение губернатора продолжать работать. На самом деле, в таком большом регионе за один срок добиться ощутимых результатов достаточно сложно. Тем более, что много масштабных проектов, таких как метротрам, которые не построишь за два года. Думаю, что Алексей Текслер на своем месте, свою работу знает. А я, со своей стороны, как депутат Госдумы, готов ему помогать», — заявил лидер региональных справедливороссов Валерий Гартунг. «Текслер тонко чувствует потребности и проблемы южноуральцев, он стал инициатором многих региональных законов. Ему удается привлекать значительные финансовые средства на реализацию амбициозных проектов, которые реализуются в области, служат ее развитию. Эта работа замечена и оценена и простыми южноуральцами. У губернатора и региональных властей есть поддержка в лице неравнодушных к судьбе региона и активных граждан. По всем проблемным вопросам, которые прозвучали с территорий, депутаты готовы оказать содействие в их решении в рамках парламентского контроля», — подчеркнул спикер заксобрания региона Александр Лазарев. «Такое важное политическое заявление, конечно, не экспромт и, конечно, согласовано на федеральном уровне. Уже в 2023 году можно ожидать активизации местных политигроков с прицелом на губернаторские выборы. И Текслер сегодня сработал на упреждение, демонстрируя и серьезность намерений, и уверенность в силах, и наличие политресурса», — резюмировал политолог Александр Мельников. О намерении участвовать в губернаторских выборах 2024 года Текслер сообщил в ходе общения с южноуральцами 14 декабря. Заявление стало одним из моментов прямой линии, которая длилась больше трех часов и была посвящена, главным образом, проблемам жителей региона. Всего на нее поступило более 6 тысяч обращений жителей Челябинской области.